Власти готовятся к сумасшедшему скачку цен на бензин в России

Мощная экономическая «кастрюля» в недрах топливного рынка, оставаясь вне поля зрения соцсетей, СМИ и публики, потихоньку бурлит, вскипает, приподнимает крышку и уже грозит выплеснуться так, что «забрызгает» всех. Косвенно об этом говорят несколько признаков. Например, биржевые цены на топливо уверенно прут верх. На днях стоимость АИ−95 установила рекорд всех времен и народов России: 61 790 рублей за тонну!

Еще одним нехорошим «звоночком» стало сообщение Reuters о планах российского правительства запретить экспорт бензина. Разумеется, министр энергетики России Николай Шульгинов вскоре заявил, что речь идет не о запрете, а об ограничении экспорта — мол, не так все страшно. Но при этом Федеральная антимонопольная служба официально пообещала поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов.

Разговоры о перекрытии импортного бензинового «краника» пошли не просто так. Дело в том, что российское правительство запланировало уже летом радикально «срезать» выплаты нефтяным магнатам по так называемому топливному демпферу. С помощью этого механизма некоторое время удавалось сдерживать рост цен на АЗС страны от взлета до европейских «планок». Отход от его привычной формулы даст российскому бюджету экономию в несколько десятков миллиардов рублей. Но нюанс в том, что сейчас экспорт бензина из России вырос по сравнению с обычным уровнем более чем в два раза.