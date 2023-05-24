Власти готовятся к сумасшедшему скачку цен на бензин в России

Мощная экономическая «кастрюля» в недрах топливного рынка, оставаясь вне поля зрения соцсетей, СМИ и публики, потихоньку бурлит, вскипает, приподнимает крышку и уже грозит выплеснуться так, что «забрызгает» всех. Косвенно об этом говорят несколько признаков. Например, биржевые цены на топливо уверенно прут верх. На днях стоимость АИ−95 установила рекорд всех времен и народов России: 61 790 рублей за тонну!
Еще одним нехорошим «звоночком» стало сообщение Reuters о планах российского правительства запретить экспорт бензина. Разумеется, министр энергетики России Николай Шульгинов вскоре заявил, что речь идет не о запрете, а об ограничении экспорта — мол, не так все страшно. Но при этом Федеральная антимонопольная служба официально пообещала поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов.
Разговоры о перекрытии импортного бензинового «краника» пошли не просто так. Дело в том, что российское правительство запланировало уже летом радикально «срезать» выплаты нефтяным магнатам по так называемому топливному демпферу. С помощью этого механизма некоторое время удавалось сдерживать рост цен на АЗС страны от взлета до европейских «планок». Отход от его привычной формулы даст российскому бюджету экономию в несколько десятков миллиардов рублей. Но нюанс в том, что сейчас экспорт бензина из России вырос по сравнению с обычным уровнем более чем в два раза.
«Демпфер» сдерживал внутренние цены, например, в 2021 году, когда при годовом выпуске бензина в России на уровне 41 млн. тонн за рубеж шло по 84 000 баррелей в сутки. А сейчас туда вывозят порядка 185 000 баррелей бензина в сутки при примерно той же производительности НПЗ. И в этот момент мы «отключаем» наш «топливный демпфер». Занавес…
Но это еще не все. Евросоюз, крупнейший покупатель отечественного дизтоплива, еще в феврале фактически отказался от него. Китаю и Индии наш дизель и раньше был не особо нужен. Там своих НПЗ хватает — на них аборигены перерабатывают нашу сырую нефть в моторное топливо. Следовательно, привычное количество солярки делать в России нет необходимости — ее просто некуда девать. Но фишка в том, что из каждой тонны нефти получают около 300 кг дизтоплива и 240 кг бензина. Чтобы снизить производство дизеля, неизбежно придется уменьшить и объем выпуска и бензина.
В сухом остатке мы видим вынужденное снижение выпуска бензина на российских НПЗ, мощный рост объемов экспорта и отказ правительства от полноценного механизма сдерживания ценников на АЗС. Это уравнение имеет одно решение: резкий рост внутренних цен на автомобильное горючее. И никакие «ограничения экспорта» тут не помогут. Поскольку торговцы нефтью все равно найдут «дырочку», чтобы интенсивно качать российский бензин за рубеж. Да и не будет родное государство уж слишком строго их за это порицать: валютная экспортная выручка нужна ему сейчас как воздух. А миллионам российских автомобилистов уготована привычная для них доля: утереться, затянуть потуже пояса и платить, платить, платить за возмутительно подорожавшее горючее.