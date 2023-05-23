Как лишают «прав» за оторванный заправочный пистолет на АЗС

фото globallookpress.com
Каждый автомобилист уверен, что он (она) уж точно никогда не оторвет по собственной забывчивости заправочный пистолет на АЗС. Однако «проруха» может случиться на любую «старуху». Поэтому следует на всякий случай помнить обо всех правовых нюансах подобной ситуации.
Максим Строкер

Вопреки распространенному мнению, шланги на АЗС отрывают не одни лишь «блондинки за рулем». Самый банальный вариант: заправился, расплатился, забыл вытащить пистолет из горловины и прямо с ним уехал. С точки зрения ПДД такой инцидент считается полноценным ДТП — поскольку движущийся автомобиль причинил повреждения и материальный ущерб объекту (топливораздаточному устройству).

Заправочные пистолеты стоят 7000−20 000 рублей. Размер ущерба бензоколонке будет находиться в этих пределах, если, уехав и позднее обнаружив в горловине бензобака своего авто торчащий «пестик», вы не придумаете ничего лучше, чем просто выкинуть его. А за оставление места ДТП вас потом обязательно лишат «прав», поскольку все АЗС оборудованы системами видеонаблюдения, и найти машину по запечатленным камерами госномерам не составит для ГИБДД никакого труда.

Но и даже если вы не уехали с бензоколонки с оторванным заправочным пистолетом, а остались решать этот вопрос на месте, не факт, что «права» все-таки останутся при вас. В подобных случаях сотрудники бензоколонки «выкатывают» автомобилисту требование возместить ущерб за поломку устройства в размере, сопоставимом с обозначенными выше немалыми суммами.

Хотя на самом деле сам-то пистолет не страдает в таких инцидентах. Дело в том, что при этом срабатывает специальная разрывная муфта, в обязательном порядке присутствующая на шлангах каждой топливораздаточной колонки — как раз для таких случаев.

фото globallookpress.com

Чаще всего они многоразовые — допускают неоднократное отрывание пистолета и установку его обратно. Зная об этом, платить автозаправщикам за фактически несуществующий ущерб обидно. Но бросать под ноги работнику АЗС пистолет (вроде как возместив ущерб) и в сердцах уезжать — тоже не дело. Потому что и в этом случае будете считаться сбежавшим с места ДТП.

Есть еще один вариант: составить с сотрудником АЗС акт о повреждении имущества бензоколонки, зафиксировав в нем время, место и обстоятельства инцидента, а также размер денежной компенсации ущерба, которую вы осуществили. В акте должно быть прописано, что представители АЗС не имеют к вам претензий и не собираются вызывать ГИБДД на место событий. Также там указываются имя и должность сотрудника бензоколонки, участвующего в составлении акта. По идее этого должно быть достаточно, чтобы подстраховаться от возможного лишения «прав» после того, как вы покинете станцию.

Но и тут есть подвох. Никто не гарантирует, что после вашего отъезда ее работники не решат поделить ваши денежки между собой, сообщив потом своему начальству, что вы так и не расплатились. Что, опять же, приведет к претензиям со стороны ГИБДД.

Поэтому самый надежный выход для водителя, оторвавшего заправочный пистолет, состоит в том, чтобы самому вызвать наряд ДПС на место «ужасной аварии». Если полиция приедет — хорошо: зафиксирует минимальный реальный ущерб АЗС (или вовсе его отсутствие). Если не приедет, а по телефону сотрудник велит вам оформляться актом — тоже прекрасно: никаких обвинений в оставлении места ДТП быть уже не может.

лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, АЗС, бензин, безопасность дорожного движения, ГИБДД
23 мая 2023
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