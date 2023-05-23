Как лишают «прав» за оторванный заправочный пистолет на АЗС

Вопреки распространенному мнению, шланги на АЗС отрывают не одни лишь «блондинки за рулем». Самый банальный вариант: заправился, расплатился, забыл вытащить пистолет из горловины и прямо с ним уехал. С точки зрения ПДД такой инцидент считается полноценным ДТП — поскольку движущийся автомобиль причинил повреждения и материальный ущерб объекту (топливораздаточному устройству).
Заправочные пистолеты стоят 7000−20 000 рублей. Размер ущерба бензоколонке будет находиться в этих пределах, если, уехав и позднее обнаружив в горловине бензобака своего авто торчащий «пестик», вы не придумаете ничего лучше, чем просто выкинуть его. А за оставление места ДТП вас потом обязательно лишат «прав», поскольку все АЗС оборудованы системами видеонаблюдения, и найти машину по запечатленным камерами госномерам не составит для ГИБДД никакого труда.
Но и даже если вы не уехали с бензоколонки с оторванным заправочным пистолетом, а остались решать этот вопрос на месте, не факт, что «права» все-таки останутся при вас. В подобных случаях сотрудники бензоколонки «выкатывают» автомобилисту требование возместить ущерб за поломку устройства в размере, сопоставимом с обозначенными выше немалыми суммами.
Хотя на самом деле сам-то пистолет не страдает в таких инцидентах. Дело в том, что при этом срабатывает специальная разрывная муфта, в обязательном порядке присутствующая на шлангах каждой топливораздаточной колонки — как раз для таких случаев.
Чаще всего они многоразовые — допускают неоднократное отрывание пистолета и установку его обратно. Зная об этом, платить автозаправщикам за фактически несуществующий ущерб обидно. Но бросать под ноги работнику АЗС пистолет (вроде как возместив ущерб) и в сердцах уезжать — тоже не дело. Потому что и в этом случае будете считаться сбежавшим с места ДТП.
Есть еще один вариант: составить с сотрудником АЗС акт о повреждении имущества бензоколонки, зафиксировав в нем время, место и обстоятельства инцидента, а также размер денежной компенсации ущерба, которую вы осуществили. В акте должно быть прописано, что представители АЗС не имеют к вам претензий и не собираются вызывать ГИБДД на место событий. Также там указываются имя и должность сотрудника бензоколонки, участвующего в составлении акта. По идее этого должно быть достаточно, чтобы подстраховаться от возможного лишения «прав» после того, как вы покинете станцию.
Но и тут есть подвох. Никто не гарантирует, что после вашего отъезда ее работники не решат поделить ваши денежки между собой, сообщив потом своему начальству, что вы так и не расплатились. Что, опять же, приведет к претензиям со стороны ГИБДД.
Поэтому самый надежный выход для водителя, оторвавшего заправочный пистолет, состоит в том, чтобы самому вызвать наряд ДПС на место «ужасной аварии». Если полиция приедет — хорошо: зафиксирует минимальный реальный ущерб АЗС (или вовсе его отсутствие). Если не приедет, а по телефону сотрудник велит вам оформляться актом — тоже прекрасно: никаких обвинений в оставлении места ДТП быть уже не может.