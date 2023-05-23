Как лишают «прав» за оторванный заправочный пистолет на АЗС

Вопреки распространенному мнению, шланги на АЗС отрывают не одни лишь «блондинки за рулем». Самый банальный вариант: заправился, расплатился, забыл вытащить пистолет из горловины и прямо с ним уехал. С точки зрения ПДД такой инцидент считается полноценным ДТП — поскольку движущийся автомобиль причинил повреждения и материальный ущерб объекту (топливораздаточному устройству).

Заправочные пистолеты стоят 7000−20 000 рублей. Размер ущерба бензоколонке будет находиться в этих пределах, если, уехав и позднее обнаружив в горловине бензобака своего авто торчащий «пестик», вы не придумаете ничего лучше, чем просто выкинуть его. А за оставление места ДТП вас потом обязательно лишат «прав», поскольку все АЗС оборудованы системами видеонаблюдения, и найти машину по запечатленным камерами госномерам не составит для ГИБДД никакого труда.

Но и даже если вы не уехали с бензоколонки с оторванным заправочным пистолетом, а остались решать этот вопрос на месте, не факт, что «права» все-таки останутся при вас. В подобных случаях сотрудники бензоколонки «выкатывают» автомобилисту требование возместить ущерб за поломку устройства в размере, сопоставимом с обозначенными выше немалыми суммами.

Хотя на самом деле сам-то пистолет не страдает в таких инцидентах. Дело в том, что при этом срабатывает специальная разрывная муфта, в обязательном порядке присутствующая на шлангах каждой топливораздаточной колонки — как раз для таких случаев.