Дорогу покажешь: иностранцам могут запретить работать в такси

Наследники Владимира Вольфовича Жириновского решили отреагировать на участившиеся сообщения о беспределе на отечественных дорогах, который часто устраивают иммигранты. Бесчисленные рейтинги и статистические выкладки наглядно демонстрируют, что львиная доля аварий на совести водителей без российского ВУ. Многие — с трудом понимают русский язык. И чтобы эту пагубную тенденцию переломить, предлагается использовать суровые методы.

Так, автор законопроекта — замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов — убежден, что водителем может работать только тот, кто сдал экзамены в ГИБДД, и, как следствие, получил «права» в России. Остальным путь в профессию должен быть закрыт.

Telegram-канал «Омбудсмен такси» сообщает, что в саму Госдуму законопроект пока не внесен, и шансов на то, что он дойдет даже до первого чтения, крайне мало. Ведь основным лобби по найму на работу иммигрантов является не таксомоторное сообщество, а строительный бизнес, который, несмотря на звание одного из локомотивов экономики, испытывает чудовищный дефицит кадров по всем направлениям. В том числе — водителей.