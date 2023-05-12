Изведет под корень: как БМП−3 разделает под орех хваленые американские Bradley

Крайне примечательная по своим характеристикам российская боевая машина пехоты БМП−3 одно время была слабо представлена на вооружении российской армии. Но ход спецоперации на Украине показал, что именно она может стать самым настоящим оружием победы — особенно в противостоянии с западными аналогами-конкурентами, такими как американские Bradley и немецкие Marder. Не случайно, что российские военные заводы в последнее время усиленно «клепают» именно БМП−3.

Западные бронемашины традиционно имеют повышенную защищенность. Натовские военные хотели получить (и получили) уверенность, что снаряды 30-мм автоматических пушек, которыми оснащены считавшиеся наиболее распространенными в российской армии БМП−2, не причинят вреда их технике и солдатам. За это пришлось расплатиться относительно большим весом Bradley и Marder — 23 и и 28 тонн соответственно.

У российской БМП−3 он «ужат» до 18 тонн — ради возможности десантировать машину с парашютом и перевозки на внешней подвеске вертолета Ми−26. Кроме того, российская бронемашина может плавать — в отличии от «американца» и «немца». Столь малый вес дает громадную фору и в подвижности. Там, где во время распутицы Marder гарантированно сядет на брюхо, БМП−3 пройдет, как говорится «не поперхнувшись».