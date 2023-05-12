Изведет под корень: как БМП−3 разделает под орех хваленые американские Bradley

Крайне примечательная по своим характеристикам российская боевая машина пехоты БМП−3 одно время была слабо представлена на вооружении российской армии. Но ход спецоперации на Украине показал, что именно она может стать самым настоящим оружием победы — особенно в противостоянии с западными аналогами-конкурентами, такими как американские Bradley и немецкие Marder. Не случайно, что российские военные заводы в последнее время усиленно «клепают» именно БМП−3.
Западные бронемашины традиционно имеют повышенную защищенность. Натовские военные хотели получить (и получили) уверенность, что снаряды 30-мм автоматических пушек, которыми оснащены считавшиеся наиболее распространенными в российской армии БМП−2, не причинят вреда их технике и солдатам. За это пришлось расплатиться относительно большим весом Bradley и Marder — 23 и и 28 тонн соответственно.
У российской БМП−3 он «ужат» до 18 тонн — ради возможности десантировать машину с парашютом и перевозки на внешней подвеске вертолета Ми−26. Кроме того, российская бронемашина может плавать — в отличии от «американца» и «немца». Столь малый вес дает громадную фору и в подвижности. Там, где во время распутицы Marder гарантированно сядет на брюхо, БМП−3 пройдет, как говорится «не поперхнувшись».
Но за это пришлось пожертвовать защищенностью. Корпус БМП−3 сделан из алюминиевого сплава, обеспечивающего защиту от крупнокалиберных пуль и осколков, но снаряды автоматических пушек прошивают его. Лишь лобовая броня выдерживает попадание 30-мм снаряда. Да и то — на дальностях не менее 300 метров. Может показаться, что это — приговор для российской техники в противостоянии с западными конкурентами.
На самом деле — нет. Во многом благодаря уникальному набору вооружения БМП−3. Ее башня оснащена одновременно и 30-мм автоматом, и 100-мм пушкой. А еще в распоряжении ее экипажа три 7,62-мм пулемета ПКТ. Пушка — потомок противотанкового нарезного орудия Т−12. В ее боекомплекте 40 выстрелов (22 из них — в автомате заряжания). Среди них есть как осколочно-фугасные, так и бронебойные боеприпасы. Кроме того, орудие БМП−3 стреляет управляемыми по лазерному лучу ракетами противотанкового комплекса «Кастет». По штатному расписанию машине полагается 8 таких снарядов.
Могущество боеприпасов БМП−3 позволяет поражать современные танки разве что в борт или с тыла — их бронепробиваемость не превышает 700 мм. Но в случае противостояния с Bradley или Marder это совершенно не важно.
Поскольку даже осколочно-фугасный 100-мм российский снаряд почти наверняка выведет из строя машину противника при попадании в любую часть ее корпуса. Стоит также иметь в виду, что благодаря разнообразию типов выстрелов, БМП−3 может заменить даже танк в деле ликвидации укрепленных позиций вражеской пехоты. В ее случае 30-мм автоматическая пушка выступает лишь в качестве вспомогательного «калибра».
Ну а снаряды 25-мм автоматических пушек Marder и Bradley, их основного вооружения, могут решить далеко не весь круг задач при атаке, например, опорного пункта. Известно, что на Marder немцы ставят еще и мощный 50-мм артавтомат. Но не ясно: присутствуют ли такие машины среди 40 БМП, прибывших на Украину из Германии. Таким образом, исход поединка БМП−3 с Marder или Bradley будет, скорее всего, решен первым же результативным попаданием — одной очередью 25-мм бронебойных снарядов в алюминиевый борт российской машины или единственным 100-мм боеприпасом, прилетевшим в усиленную накладной броней стальную коробку натовской техники.