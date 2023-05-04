Каким оружием танки «Армата» Т−14 будут уничтожать «контрнаступ» украинской армии

Говоря о реальном боевом применении «Армат» можно предположить, что их будут стараться не бросать в «кавалерийские» атаки на противника в составе танковых «клиньев». Прежде всего потому, что платформа Т−14 — это не просто очередной бронированный монстр, а первый российский образчик боевой техники, способный создавать на поле боя единое разведывательно-ударное информационное поле, в которое одновременно включены танкисты, пехота, артиллеристы и авиация.
На данный момент «Армата» может выступать в качестве информационного «вожака стаи» специальным образом дооснащенных основных танков Т−90. Скорее всего, именно в этом амплуа российские военные впервые попытаются использовать Т−14 в реальных боевых условиях. Как известно, этот танк стал чуть ли ни первой в мире бронемашиной аналогичного класса, в чьей конструкции была применена необитаемая башня.
Экипаж из трех человек (водитель, оператор вооружения и командир) размещены внутри корпуса в отдельной бронекапсуле. Практически всю информацию об окружающей действительности они получают от множества датчиков, расположенных на броне машины. Оптические приборы наблюдения, по большому счету, тут применяются лишь при вождении танка. Остальную информацию поставляют несколько радаров и видеокамеры оптического и инфракрасного диапазонов.
А также датчики всевозможных типов излучения, с помощью которых бортовая электроника выискивает вражеские позиции и засекает атакующие боеприпасы. Известно, что вся эта аппаратура спрятана от осколков и пуль под внешним слоем легкой брони — поверх основной многослойной защиты, устойчивой к воздействию всех имеющихся на вооружении противника типов снарядов и ракет. Встречались также сообщения о том, что «Арматы», уже находящиеся в зоне СВО, дооснастили специальными решетками, прикрывающими от кумулятивных боеприпасов.
Среди средств защиты «Арматы» следует также назвать специальное покрытие корпуса, поглощающее радиоволны и маскирующее машину в ИК-диапазоне. Что в разы сокращает расстояние, с которого в «Армату» можно прицелиться из существующих противотанковых ракетных комплексов и пушек врага. Новейшая система активной обороны танка умеет распознавать не только подлетающую ракету ПТУРа, но и высокоскоростной танковый оперенный боеприпас — высокопрочный «лом», способный пробить даже метровую стальную броню.
При подлете такого «подарочка» башня танка автоматически разворачивается навстречу угрозе, подставляя самое прочное бронирование — лобовое. Одновременно динамическая защита «Арматы» отстреливает в подлетающий снаряд металлическую пластину — тем самым сбивая его с траектории.
Т−14, обнаружив, что в него кто-то целится — например, по излучению вражеского радара или лазера — выбрасывает облако «ионизированного дыма», скрывающего боевую машину словно занавес. Кроме того, радиолокационная установка «Арматы» в состоянии действовать как радар контрбатарейной разведки. Она отслеживает траектории пролетающих мимо снарядов и вычисляет позиции орудий противника.
Система управления оружием танка полностью цифровая. Основу его огневой мощи составляет 125-мм гладкоствольная пушка 2А82−1М. Орудие выполнено с внутренним легированием ствола, что кардинально увеличивает его ресурс. Дальность стрельбы — до 7000 метров, а скорострельность 10—12 выстрелов в минуту. При этом автомат заряжания пушки может работать с большими боеприпасами — до 1 метра длиной. Это необходимо для стрельбы подкалиберными бронебойными снарядами повышенного могущества, такими как новейший «Вакуум−1».
Кроме того, пушка «Арматы», по всей видимости, спокойно «переваривает» все 125-мм снаряды, применяемые сегодня российскими основными танками, включая кумулятивные и осколочно-фугасные выстрелы. А также способна запускать управляемые ракеты «Инвар».
На верхней части башни «Арматы» в собственной маленькой вращающейся башенке установлен 12,7-мм пулемет. Экипаж может управлять им дистанционно, а также использовать для стрельбы по воздушным целям (на дальности до 1500 метров), используя целеуказания бортовых радаров.
Сообщается также о том, что «Армата» комплектуется разведывательным беспилотником с электропитанием по кабелю от бортовой электросети танка. Дрон, получивший название «Птеродактиль», несет собственную радиолокационную станцию и тепловизионный прицел. Он способен подниматься на высоту до 50—100 метров и наблюдать объекты на дальности до 10 км. С такой «птичкой» над собой «Армата» может вести точный огонь по противнику с закрытой позиции или скрывшись от прицелов врага за своей поглощающей радиоволны и лазерное излучение маскирующей дымовой завесой. Либо корректировать огонь «своры» подопечных Т−90, а также приданной артиллерии.
Таким образом, «Армате» Т−14 есть чем сильно и неприятно удивить противника на поле боя. Если, конечно, военное начальство рискнет вывести эту новейшую боевую машину под возможный огонь вражеской артиллерии и беспилотников.