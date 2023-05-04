Каким оружием танки «Армата» Т−14 будут уничтожать «контрнаступ» украинской армии

Говоря о реальном боевом применении «Армат» можно предположить, что их будут стараться не бросать в «кавалерийские» атаки на противника в составе танковых «клиньев». Прежде всего потому, что платформа Т−14 — это не просто очередной бронированный монстр, а первый российский образчик боевой техники, способный создавать на поле боя единое разведывательно-ударное информационное поле, в которое одновременно включены танкисты, пехота, артиллеристы и авиация.

На данный момент «Армата» может выступать в качестве информационного «вожака стаи» специальным образом дооснащенных основных танков Т−90. Скорее всего, именно в этом амплуа российские военные впервые попытаются использовать Т−14 в реальных боевых условиях. Как известно, этот танк стал чуть ли ни первой в мире бронемашиной аналогичного класса, в чьей конструкции была применена необитаемая башня.

Экипаж из трех человек (водитель, оператор вооружения и командир) размещены внутри корпуса в отдельной бронекапсуле. Практически всю информацию об окружающей действительности они получают от множества датчиков, расположенных на броне машины. Оптические приборы наблюдения, по большому счету, тут применяются лишь при вождении танка. Остальную информацию поставляют несколько радаров и видеокамеры оптического и инфракрасного диапазонов.