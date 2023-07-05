Exeed зажигает звезды за 300 000 рублей каждая

Портал «АвтоВзгляд» уже не раз рассказывал о масштабном совместном проекте автостроителя с Московской государственной консерваторией. И вот очередная приятная новость: в рамках этого сотрудничества объявлен конкурс «Звезды Exeed».

– Этот всероссийский проект, — говорится в официальном сообщении производителя, — должен помочь молодым талантливым музыкантам реализоваться в профессиональной сфере и получить поддержку на пути своего творческого становления…

Под поддержкой подразумевается призы в размере 300 000 рублей, которые получат пять лауреатов конкурса (по одному в номинациях фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение). Участниками конкурса могут стать студенты высших музыкальных учебных заведений России.

Остается добавить, что прием заявок организован на официальном сайте exeed.ru и начнется 4 июля в 15:00 по московскому времени. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур по видеозаписям (заявки будут приниматься до 31 августа 23:59 по Московскому времени) и финальное очное прослушивание в Малом зале Консерватории в Москве, которое состоится 27 октября.