Насколько с начала года подорожало обслуживание автомобилей и чего ждать дальше

Наши коллеги из «Российской газеты» пообщались с представителями разных дилерских центров и выяснили, что за период с января по май 2023 года стоимость услуг автосервисов выросла в среднем на 21%. При этом проблем с расходниками для технического обслуживания и запчастей для ремонта почти нет: с ними сталкиваются разве что обладатели премиальных машин.

Что будет дальше? По словам директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, предпосылок для дальнейшего увеличения стоимости работ нет. А вот запчасти из-за волатильности курса валют и перманентного удорожания логистических услуг вполне могут прибавить в цене к концу года 100—400%. За последний месяц прайсы деталей, кстати, уже «потяжелели» на 10—15%.

Эксперты отмечают, что общая нестабильность, конечно, влияет на ТО и ремонт машин, однако автосервисы всеми силами стараются сохранить клиентов, многие из которых уже перешли на темную сторону гаражей. А ключевые тренды послепродажного обслуживания автомобилей сегодня — ремонт, а не замена узлов и агрегатов, использование неоригинальных и «бэушных» запчастей.