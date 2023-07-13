Насколько с начала года подорожало обслуживание автомобилей и чего ждать дальше

Фото: АвтоВзгляд
В прошлом году из-за февральских событий на российском рынке послепродажного обслуживания автомобилей воцарился настоящий хаос: цены на запчасти росли не по дням, а по часам. Со временем в продаже появилось довольно много аналогов, выстроились логистические схемы параллельного импорта, так что с деталями ситуация стабилизировалась. А что же с работами?
Кристина Извекова

Наши коллеги из «Российской газеты» пообщались с представителями разных дилерских центров и выяснили, что за период с января по май 2023 года стоимость услуг автосервисов выросла в среднем на 21%. При этом проблем с расходниками для технического обслуживания и запчастей для ремонта почти нет: с ними сталкиваются разве что обладатели премиальных машин.

Что будет дальше? По словам директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, предпосылок для дальнейшего увеличения стоимости работ нет. А вот запчасти из-за волатильности курса валют и перманентного удорожания логистических услуг вполне могут прибавить в цене к концу года 100—400%. За последний месяц прайсы деталей, кстати, уже «потяжелели» на 10—15%.

Эксперты отмечают, что общая нестабильность, конечно, влияет на ТО и ремонт машин, однако автосервисы всеми силами стараются сохранить клиентов, многие из которых уже перешли на темную сторону гаражей. А ключевые тренды послепродажного обслуживания автомобилей сегодня — ремонт, а не замена узлов и агрегатов, использование неоригинальных и «бэушных» запчастей.

кризис, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
13 июля 2023
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