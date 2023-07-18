Тайны и разочарования автомобильной аптечки

Насколько ясно вы представляете себе, для чего нужна автомобильная аптечка? К удивлению, правильный ответ на этот простой вопрос даст далеко не всякий. Большинство уверено, что коробочка с красным крестом нужна, чтобы без проблем пройти техосмотр, который уже сам по себе нынче стал атавизмом.

Некоторые наивно полагают, что содержимое аптечки поможет им, случись оказия, исцелиться от дачных недугов — похмелья, укусов насекомых, ожогов или мигрени. И только самые продвинутые знают: в первую очередь аптечка нужна лично вам, чтобы быстро и грамотно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему на дороге. А ее комплектация особенно важна, поскольку таким пострадавшим можете оказаться вы сами.

До 2010 года, пока в силу не вступил новый «аптечный» регламент, содержимое аптечки худо-бедно соответствовало поставленным задачам. Здесь был и перевязочный материал, и стерильные салфетки, и простейшие антисептики в необходимом ассортименте. Имелись даже кое-какие таблетки для элементарного обезболивания и купирования сердечного приступа. Однако в июле 2010-го ситуация изменилась. По автоаптечке словно смерч прошел, а сама коробочка с красным крестом на боку стала помещаться не то что в «бардачок» самых скромных размеров, но даже в карман дверной обшивки, где до этого вольготно себя могла чувствовать лишь пачка сигарет.