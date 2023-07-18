Тайны и разочарования автомобильной аптечки

Насколько ясно вы представляете себе, для чего нужна автомобильная аптечка? К удивлению, правильный ответ на этот простой вопрос даст далеко не всякий. Большинство уверено, что коробочка с красным крестом нужна, чтобы без проблем пройти техосмотр, который уже сам по себе нынче стал атавизмом.
Некоторые наивно полагают, что содержимое аптечки поможет им, случись оказия, исцелиться от дачных недугов — похмелья, укусов насекомых, ожогов или мигрени. И только самые продвинутые знают: в первую очередь аптечка нужна лично вам, чтобы быстро и грамотно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему на дороге. А ее комплектация особенно важна, поскольку таким пострадавшим можете оказаться вы сами.
До 2010 года, пока в силу не вступил новый «аптечный» регламент, содержимое аптечки худо-бедно соответствовало поставленным задачам. Здесь был и перевязочный материал, и стерильные салфетки, и простейшие антисептики в необходимом ассортименте. Имелись даже кое-какие таблетки для элементарного обезболивания и купирования сердечного приступа. Однако в июле 2010-го ситуация изменилась. По автоаптечке словно смерч прошел, а сама коробочка с красным крестом на боку стала помещаться не то что в «бардачок» самых скромных размеров, но даже в карман дверной обшивки, где до этого вольготно себя могла чувствовать лишь пачка сигарет.
Что же произошло? Умные головы, разработчики регламента из Минздрава, позаботились о нас традиционным способом. Поскольку главные наши враги — мы сами, нам решили перекрыть возможность оказывать медпомощь самим себе. Действовали исходя из главного медицинского принципа «не навреди». Из списка лекарственных препаратов вычеркнули все, включая часть перевязочного материала, атермический пакет, таблетки и антисептики для наружного применения.
Список обязательных компонентов автомобильной аптечки: одноразовая медицинская маска — 2 шт.; медицинские перчатки — 2 пары; стерильные марлевые салфетки — 2 упаковки; жгут для остановки кровотечения — 1 шт; устройство для проведения искусственного дыхания; узкий марлевый бинт — 4 шт; широкий марлевый бинт — 3 шт; лейкопластырь — 1 рулон; ножницы — 1 шт; инструкция по оказанию первой медицинской помощи — 1 шт.
На случай аварии фактически осталось немногое: бактерицидный и рулонный пластырь; несколько не стерильных и стерильных бинтов весьма неподходящей в случае серьезного ДТП ширины; кровоостанавливающий жгут, напоминающий зачастую резинку от трусов; ножницы отвратительного качества, которыми не то что плотную штанину не разрежешь, но даже прозрачный бинт не перепилишь; резиновые перчатки; устройство для искусственного дыхания — накладка на носогубный треугольник, якобы предотвращающая обмен жидкостями «доктора» с пациентом…
Фактически остались только перевязочные средства, а антисептики и анальгетики испарились. Главным и единственным поводом в пользу подобной экспроприации стал тезис об очень низкой медподготовке населения и его неготовности квалифицированно оказать медицинскую помощь ближнему. Дескать, у препаратов есть противопоказания и сроки годности, которые никто не соблюдает. Однако аргументация автопровизоров пошла еще дальше.
Оказалось, что по закону не обличенный профессионально-медицинскими полномочиями человек именно во время оказания помощи не имеет права давать пострадавшему какие-либо препараты даже с его, пациента, согласия. Говоря попросту, и сантехник, и водолаз, и врач-реаниматолог, случайно проезжавший мимо места ДТП в свое нерабочее время, понесет уголовное наказание, если от его йодовой сеточки или таблетки аспирина у пострадавшего начнется анафилактический шок или аллергическая реакция.
Если бы да кабы! Много вы таких сеточек-убийц или отеков Квинке от анальгина видели? Это я у вас спрашиваю, как медик, в свое время отработавший в реанимации. Да и много ли разъезжает реаниматологов по нашим необъятным просторам, чтобы так запросто отказываться от их хоть сколько-нибудь своевременной и квалифицированной медицинской помощи?
Ладно, спасение утопающих, как у нас говорят, осталось делом рук самих утопающих. В январе 2021 года Минздрав включил в состав автомобильной аптечки новые компоненты. Угадали? Появились две марлевые маски. Правда, эксперты от медицины все же слегка оптимизировали обязательный набор, исключив не вполне адекватные позиции, лишенные практической пользы.
На замену уже имеющихся «неправильных» аптечек автомобилистам дали время до конца 2024 года, а формировать индивидуальный медицинский арсенал разрешили по собственному разумению, не забывая о сроке, который можно схлопотать, дав потерявшему сознание участнику ДТП дыхнуть ношатыря.
Будьте здоровы, дорогие друзья…