Правительство зальет бензином ценовой «пожар» на АЗС

Напомним, что пару недель назад ФАС предложила правительству на 1% увеличить для российских нефтяных компаний норматив продаж бензина на бирже — до 13% от всего производимого ими легкого топлива. Сейчас эта «планка» установлена на уровне 12%. Такая мера должна увеличить предложение горючего и затормозить рост оптовых цен, спровоцировавший переписывание в большую сторону и ценников на АЗС.

И вот г-н Шульгинов сообщил, что «приказ мы подписали по увеличению норматива с сентября на бирже на 1 процентный пункт. Он сейчас проходит регистрацию». Неизвестно, насколько действенной будет эта мера, так как с 1 сентября правительство вдвое снизит выплаты российским производителям моторного топлива в рамках «демпфера» — с 60 млрд. до 30 млрд. рублей в месяц. Напомним, что он был введен в 2019 году именно для сдерживания розничных цен на АЗС.

Между тем, неуклонный интенсивный рост котировок бензина происходил на протяжении нескольких месяцев исключительно в условиях работающего в полную силу «демпфера». Он был в немалой степени связан с тем, что оптовые торговцы, в нарушение правил, отправляли закупленное на Санкт-Петербургской товарной бирже топливо на экспорт, а не на внутрироссийский рынок.