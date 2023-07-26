Упасть нельзя подняться: как нефтяники опять поимели российских автомобилистов

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ), где в ходе торгов фактически определяются оптовые цены на бензин и дизтопливо для европейской части России, произошло достаточно знаковое событие. Стоимость бензина АИ−92 25 июля сначала побила очередной рекорд, дойдя до 65 165 ₽ за тонну, но к концу торгов опустилась до 63 938 рублей. АИ−95 плавно дешевел, дойдя до 69 111 ₽ за все ту же тонну. И 26 июля неторопливое снижение продолжилось: АИ−95- до 67 738 ₽, а АИ−92 — до 61 649. Причем совершенно непонятно — почему? Никаких фундаментальных событий в российской и мировой экономике не случилось. Однако бац — и цена сама собой поползла вниз.

Характерный факт: практически по такому же сценарию (без каких-либо внятных внешних причин) она несколько месяцев назад начала уверенно переть вверх. С конца апреля текущего года биржевые цены на АИ−92 выросли более чем на 30%, а на АИ−95 — на 23%! В качестве объяснения феноменального роста порой приводился довод, что как раз в апреле глава Минфина Антон Силуанов пообещал вдвое снизить выплаты нефтяникам в рамках так называемого топливного демпфера. Это когда госбюджет доплачивает российским нефтяным корпорациям за то, что те не повышают цены на АЗС. Вот только «демпферные» денежки продолжают исправно течь из казны на их банковские счета и сейчас.

Реальное урезание субсидий «голодающим нефтяным королям» произойдет лишь с 1 сентября — с 60 млрд. до 30 млрд. рублей в месяц. А цены на бензин при этом волшебным образом бурно росли до текущих значений.