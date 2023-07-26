Упасть нельзя подняться: как нефтяники опять поимели российских автомобилистов

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ), где в ходе торгов фактически определяются оптовые цены на бензин и дизтопливо для европейской части России, произошло достаточно знаковое событие. Стоимость бензина АИ−92 25 июля сначала побила очередной рекорд, дойдя до 65 165 ₽ за тонну, но к концу торгов опустилась до 63 938 рублей. АИ−95 плавно дешевел, дойдя до 69 111 ₽ за все ту же тонну. И 26 июля неторопливое снижение продолжилось: АИ−95- до 67 738 ₽, а АИ−92 — до 61 649. Причем совершенно непонятно — почему? Никаких фундаментальных событий в российской и мировой экономике не случилось. Однако бац — и цена сама собой поползла вниз.
Характерный факт: практически по такому же сценарию (без каких-либо внятных внешних причин) она несколько месяцев назад начала уверенно переть вверх. С конца апреля текущего года биржевые цены на АИ−92 выросли более чем на 30%, а на АИ−95 — на 23%! В качестве объяснения феноменального роста порой приводился довод, что как раз в апреле глава Минфина Антон Силуанов пообещал вдвое снизить выплаты нефтяникам в рамках так называемого топливного демпфера. Это когда госбюджет доплачивает российским нефтяным корпорациям за то, что те не повышают цены на АЗС. Вот только «демпферные» денежки продолжают исправно течь из казны на их банковские счета и сейчас.
Реальное урезание субсидий «голодающим нефтяным королям» произойдет лишь с 1 сентября — с 60 млрд. до 30 млрд. рублей в месяц. А цены на бензин при этом волшебным образом бурно росли до текущих значений.
Еще одной причиной подъема биржевых цен на топливо разномастные эксперты называли остановку на ремонт мощностей сразу нескольких нефтеперерабатывающих заводов России. Мол, образовался некий дефицит и биржевые цены поползли вверх. Смешная версия. Заводы сейчас пока еще не вышли из ремонтов, а оптовые котировки двинулись вниз. Как такое возможно? А вот так! Не сомневайтесь: убедительные аналитики в дорогих пиджаках в ближайшее время навешают общественности по этому поводу массу крайне убедительной лапши.
На практике же произошло следующее. Оптовые цены на топливо влияют на ценники на АЗС не сразу. Но их существенный рост в последнее время заметен каждому автовладельцу. Причем он обгоняет официально регистрируемую инфляцию. Как известно, власти не против, если ценники на бензоколонках следуют за ней. Но «обгон» — негласная «красная линия».
А сейчас нефтяники прикрылись как бы объективной рыночно-биржевой ситуацией и под шумок задрали розничные цены выше оговоренного. Вроде как красиво разыграли свою «партию». Проигравшими в которой традиционно оказались миллионы рядовых автовладельцев. Ведь в России розничные цены на топливо еще никогда не падали. Однажды достигнутую «планку» торговцы ни за что теперь не опустят.