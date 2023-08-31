Студенты российских ВУЗов прошли стажировку в Exeed

14 студентов из 10 московских ВУЗов завершили трек двухмесячной стажировки в подразделениях китайского бренда. Учащиеся Политехнического университета, МГУ, МАИ, МАДИ, МГТУ им. Баумана, Вышей школы экономики окунулись в повседневную работу отделов продаж, послепродажного обслуживания, маркетинга, рекламы и связей с общественностью, корпоративных продаж, качества и клиентского опыта, а также ряда других подразделений бренда.

— Стажировки дают возможность увидеть студента или молодого специалиста в ситуации реальной деятельности и оценить его потенциал. Студенты не только усиливают команду и помогают в выполнении важных задач, но, главное — получают возможность проявить себя и продолжить работать в компании. Именно такое долгосрочное сотрудничество и является главной целью проекта, — считает руководитель проекта, HR-менеджер компании Ольга Горбачева.

По итогам летней практики 12 студентов, принявших в ней участие, получили возможность продолжить работу в компании и стать частью ее команды.