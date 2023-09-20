Депутатов все же пересадят на отечественные автомобили

Телеграмм-канал Госдумы сообщил, что Совет единогласно принял решение об использовании депутатами только тех автомобилей, что произведены в России. Есть в сообщении и дата, когда новые правила вступят в силу — с 2024 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также высказался, что в Москве уже начали обновлять автопарки. Но не к дате, а по мере его «выбытия». Представляете, как вырастет срок службы машин в ГОНах? Сколько нового мы узнаем о надежности корейских, японских и немецких авто?

В следующем году на отечественных машинах в обязательном порядке «поедут» только чиновники в регионах. В Москве же, как уже было сказано, процесс идет по мере «выбытия». А все мы знаем, что чинить автомобили можно бесконечно, особенно если это происходит за государственный счет, а «точкой невозврата» служит исключительная, крайне неудачная авария.

Так что отечественный автопром, как и раньше, будет использоваться лишь в популистских целях. А к моменту, когда иномарки все же исчерпают свой ресурс, депутатам и прочим госслужащим сделают российские машины, ничуть не уступающие по уровню комфорта привычным черным седанам. Правда, выпускать их будут, скорее всего, не на конвейере, а в цеху малых серий, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал.

Кстати, интересно, а произведенные в Белоруссии Hongqi тоже подпадут под «собранные в России»? Тогда многие наверняка согласятся на замену.