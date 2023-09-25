Что заставляет россиян продавать свои автомобили

Многие вынуждены продавать машины из-за переезда (19%) и высокой стоимости обслуживания (13%). Отдавать автомобили максимально быстро респондентов может заставить финансовая необходимость (24%), появление на рынке заманчивого экземпляра (19%) или просто усталость от своего ТС (18%). Поводом для срочной продажи также могут стать технические проблемы (13%) и внезапный переезд (10%).

Большинство опрошенных считает, что менять автомобиль необходимо через 5—7 лет — пока он не потерял в цене (30%), а 27% придерживаются мнения, что продавать машину нужно уже через 2—3 года. 26% уверены, что авто нужно «сливать» до появления серьезных технических проблем, и только 6% могут себе позволить сменить автомобиль просто из-за выхода новой модели.

С января по август текущего года наибольшим спросом у россиян пользовались автомобили с пробегом марки Kia (10%), Toyota (9%) и Hyundai (7%), а самыми популярными моделями стали Hyundai Solaris, LADA Granta и Kia Rio.