Авито Авто обозначил главные тенденции в автомобильном секторе страны

Фото:frimufilms-freepik.com
В четверг, 21 сентября, в Правительстве Москвы прошла дискуссия об изменениях в городском транспорте и автомобильном рынке, а также об основных перспективах этих сфер. В мероприятии участвовали отраслевые эксперты столицы. Дискуссию модерировала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Обсуждая городской транспорт, гендиректор фонда «Транспортные инновации Москвы» Иван Юнин назвал ключевым трендом цифровизацию. «Конечно же, общий тренд на ESG, на электротранспорт, на новые источники энергии, в частности водородный транспорт, эти тренды также присутствуют, и Москва здесь, наверное, одна из первых в мире», — отметил эксперт.

Однако развитие городского транспорта не означает отказ от личных авто, убежден управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков. «…В Москве и области продавцы размещают в среднем 3000 авто ежедневно на платформе… Рынок новых авто и с пробегом стабилизировался. Каждую минуту в Москве и Московской области размещается 3 предложения о продаже авто. За год это более 1 млн авто. За три года дневная аудитория платформы выросла в 2.5 раза», — рассказал участник дискуссии.

Участники дискуссии отметили изменение отношения россиян к китайским авто. По словам Геннадия Баранова, директора EXEED, за последние три года интерес граждан к машинам из Китая значительно увеличился. В 2021 году компания продала 2 200 машин, в 2022 — 12 300, а к концу года в планах бренда реализовать 50 000 автомобилей.

Александр Прокопенков

26 сентября 2023
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