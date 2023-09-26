Авито Авто обозначил главные тенденции в автомобильном секторе страны

Обсуждая городской транспорт, гендиректор фонда «Транспортные инновации Москвы» Иван Юнин назвал ключевым трендом цифровизацию. «Конечно же, общий тренд на ESG, на электротранспорт, на новые источники энергии, в частности водородный транспорт, эти тренды также присутствуют, и Москва здесь, наверное, одна из первых в мире», — отметил эксперт.

Однако развитие городского транспорта не означает отказ от личных авто, убежден управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков. «…В Москве и области продавцы размещают в среднем 3000 авто ежедневно на платформе… Рынок новых авто и с пробегом стабилизировался. Каждую минуту в Москве и Московской области размещается 3 предложения о продаже авто. За год это более 1 млн авто. За три года дневная аудитория платформы выросла в 2.5 раза», — рассказал участник дискуссии.

Участники дискуссии отметили изменение отношения россиян к китайским авто. По словам Геннадия Баранова, директора EXEED, за последние три года интерес граждан к машинам из Китая значительно увеличился. В 2021 году компания продала 2 200 машин, в 2022 — 12 300, а к концу года в планах бренда реализовать 50 000 автомобилей.

Александр Прокопенков