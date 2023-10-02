Еще две европейские страны запретили въезд российским автомобилям

Как сообщают «Известия», власти Франции и Хорватии фактически присоединились к запрету на въезд для автомобилей из России. Это следует из ответа правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту. В середине августа он направил немецким властям запрос — потребовал разъяснить позицию касательно конфискации машин с российскими номерами.

Германия, к слову, стала первой страной Евросоюза, в которой начали изымать автомобили граждан РФ, ссылаясь на ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014, предусматривающую запрет на ввоз на территорию европейских стран ряда товаров — в том числе машин.

— Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь, — заявили в правительстве Германии.

Напомним, что Польша запретила въезд российским автомобилям еще 17 сентября.