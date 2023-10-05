Россияне потратили на подержанные автомобили рекордную сумму денег

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат», объем вторичного рынка является рекордным с января 2021 года. В августе было куплено 551 300 автомобилей с пробегом — на 26% больше, чем в августе 2022 года (438 900). За первые восемь месяцев траты сограждан на покупку подержанных машин составили почти 3,8 триллиона рублей.

Больше всего на «вторичке» автомобилей в возрасте от 10 лет и старше. В августе на них потратили 214,4 миллиарда рублей — 36,6% рынка. В прошлом году их было 33,1%. С машинами до пяти лет ситуация обратная — если в августе 2022-го они занимали 37,6% рынка подержанных автомобилей, то теперь им принадлежит 32,1% — на них потратили 188,2 миллиарда рублей.

Автомобили категории 5—9 лет обошлись жителям России в 183,9 миллиарда рублей — за год их доля выросла с 29,3% до 31,4%. Лидируют по тратам европейские и японские бренды. На покупку «европейцев» потрачено 207,9 миллиарда рублей, на «японцев» — 206,2 миллиарда.