Цены на такси в российских регионах взлетели на 44%

Как сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, в половине российских регионов зафиксирован ощутимый рост цен на услуги такси. В 45% регионов стоимость осталась без изменений и только в 5% — снизилась. В среднем же по России рост цен на услуги такси составил 5%.

Основную вину за повышение цен чиновник возложил на регионы — они, дескать, недостаточно поготовились к реализации закона о такси перед его вступлением в силу с 1 сентября. «Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление», — сказал Луговенко.

Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова заявила, что к концу 2023 года стоимость такси вырастет на 10%, а глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин настроен еще более пессимистично — он уверен, что цены на услугу к концу года увеличатся в два раза.