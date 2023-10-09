В большинстве российских регионов снизились цены на топливо

Как сообщает ТАСС, в ходе заседания кабинета министров заместитель председателя правительства Александр Новак рассказал о принятых для стабилизации ситуации в топливной отрасли мерах. «Правительством 21 сентября был введен временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива, принятая мера показала свою эффективность. Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены», — сообщил он.

Если добавить в эти заявления конкретики, то стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже снизилась на 16 и 21% соответственно. При этом цены на дизель в мелком опте и на нефтебазах опустились в среднем на 6300 рублей за тонну, а в целом по стране — примерно на 8%. Новак также уточнил, что топливо подешевело почти во всех субъектах Российской Федерации, а именно — в 81 регионе.