Дилерам могут ограничить наценку при продаже автомобилей в кредит

Значительная часть автомобилей приобретается в кредит, который тоже обходится россиянам все дороже. По данным «Коммерсанта», комиссия за оформление займа в некоторых автосалонах уже достигает 9%. И как считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, аппетиты дилеров пора ограничивать.

— В стоимость кредита закладывается дополнительные оборудование и услуги, в том числе страховка. Вот с этой суммы дилер получает 9%, поэтому он запускает руки в карман россиянина настолько активно, что, конечно, с этим нужно что-то делать. Между 4% и 9% от стоимости кредита огромная разница — сотни тысяч рублей, — заявил он.

Что характерно, дилеры эту идею не оценили. К примеру, президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов сказал, что автосалоны не устанавливают наценку в одностороннем порядке, а согласовывают ее размер с банком.

— Надо очень четко понимать, например, какой размер комиссии хотят предложить авторы инициативы в том случае, если банк кредитует клиента на покупку автомобиля за пределами Российской Федерации. В этом случае дилер фактически обеспечивает этот заем своим имуществом, — уточнил он.