Маркировать запрещенные для водителей лекарства пока не будут: Госдума отклонила поправки

Как сообщает «Российская газета», поправки об обязательной маркировке лекарств, которые нельзя употреблять за рулем, отклонены Госдумой из-за неких процедурных неувязок — их внесли не в тот законопроект. Все началось с постановления Конституционного суда, решившего, что наказывать водителей нужно не только за алкогольное или наркотическое, но и за «лекарственное» опьянение. Но для этого нужны соответствующие поправки в закон.

Депутаты предложили помечать запрещенные для автомобилистов лекарства соответствующим знаком. Например, «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин» и «Валоферин» содержат фенобарбитал; «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» — кодеин. Первый относится к психотропным веществам, второй — к наркотическим.

Чтобы избежать несправедливых наказаний, нужно не только обозначать лекарства, которые нельзя употреблять за рулем, но и вводить нормы содержания тех или иных веществ в организме — по аналогии с алкоголем.