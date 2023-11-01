Российских таксистов могут принудительно пересадить на электромобили

Фото: globallookpress.com
Минтранс предложил внести в закон об организации перевозок пассажиров и багажа поправки, которые установят обязательный процент электромобилей в таксопарках. Ведомство считает, что это поспособствует развитию инфраструктуры электрического транспорта.
Александр Пономарев

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на законопроект, устанавливать требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, смогут регионы. Методика определения минимального количества «электричек» должна утверждаться ими индивидуально. Как именно это будет происходить и как предполагается контролировать исполнение предписания, в министерстве не пояснили.

В Международном Евразийском форуме такси (МЕФТ) считают, что введение квот на электромобили «имеет мало смысла» без подготовки соответсвующей инфраструктуры, а также снижения цен на электрозаправках — при стоимости киловатт-часа более 12—18 рублей пассажирские перевозки перестают быть рентабельными.

электромобили, такси
1 ноября 2023
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