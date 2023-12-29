Поездки на такси могут подорожать сразу в 10 раз

Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Мишустину, если с самозанятых водителей не снять требование по обязательным осмотрам, в 2024 году почти два миллиона человек могут уйти из отрасли. Всего в такси сейчас работают 2,5 миллиона водителей на личных автомобилях — они выполняют 63% заказов по стране. Если не убрать регулирование, которое объединение считает избыточным, объем поездок в такси снизится на 90%, а их стоимость в пиковые часы увеличится в 10—12 раз.

В письме утверждается, что проходить медицинские и технические осмотры каждый день невозможно физически — оснащенность пунктами и центрами для них по всей России не превышает 5%. Кроме того, расходы на эти обязательные мероприятия превышают дневную выручку извозчиков.

В объединении считают, что сейчас самозанятые водители, не внесенные во ФГИС «Такси», продолжают работать в отрасли только из-за затянувшегося «подготовительного этапа» — регионы все еще разрабатывают необходимые нормативные акты, а проверки выполнения положений закона начались не везде. Большая часть таксистов, по данным объединения самозанятых, не готова выполнять новые требования и планирует уйти в сферы доставки, услуг, строительства или вовсе остаться безработными.