Скупой платит дважды: таможня нашла способ наказывать недобросовестных импортеров автомобилей

Как сообщает Drom.ru, в ФТС раскрыли схему с покупкой импортерами у физлиц паспортных данных и ИНН: они используют их для ввоза автомобилей якобы для личного пользования, что позволяет платить утилизационный сбор по льготной ставке. На самом деле, конечно, такие машины потом перепродаются. Данные подставного лица необходимы для оформления пассажирской таможенной декларации, и плательщиком всех пошлин и налогов является, соответственно, декларант.

Затем, после таможенного оформления, зачастую выявляются «признаки недостоверного декларирования сведений» — например, заявленной стоимости автомобиля. В этом случае ФТС уведомляет декларанта о необходимости доплатить разницу — и тогда лицо, данными которого воспользовались на таможне импортеры, «попадает» на кругленькую сумму.

В случае же неоплаты в добровольном порядке дело передают в суд и приставам. Например, сумма доначислений по результатам налоговых проверок в нынешнем году составляла от 380 000 до 1 200 000 рублей на каждое лицо.