В России могут начать выдавать автомобили бесплатно, но далеко не всем

Федеральный закон «О ветеранах» предложено дополнить пунктом о выдаче инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий автомобилей за счет государства. С такой инициативой, как сообщает RT, выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев, являющийся по совместительству председателем «Всероссийского общества инвалидов».

По мнению депутатов, переоборудование автомобилей под ручное управление стоит не очень дорого, но даже эта процедура, не говоря уже о покупке авто, не по карману инвалидам. Поэтому, п замыслу народных избранников, автомобили должны получать те инвалиды, у которых нет медицинских противопоказаний для управления транспортом.

Помимо поездок по личным делам, выделенное государством транспортное средство можно будет использовать для работы в такси, курьерской доставке и доставке грузов, а также для выполнения волонтерских задач. За государственный счет предложено также обеспечивать авто ветеранов горюче-смазочными материалами, а также оплачивать их текущий и капитальный ремонт. О сроках рассмотрения инициативы в Госдуме не сообщается.