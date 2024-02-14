На каких автомобилях ездят сегодня участники нашумевшей «голой вечеринки»

На организатора пира во время чумы, точнее – «голой вечеринки» в разгар СВО, где льется кровь и гибнут люди, подан очередной иск на 1 млрд. рублей. Кроме того, зачинщицу хайп-тусовки Анастасию Ивлееву «шерстит» налоговая – сумма долга превышает 130 млн. рублей. Сама же героиня продолжает спокойно разъезжать по ресторанам на дорогостоящем Lamborghini Urus. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие еще «колесницы» числятся в гараже у знаменитости и на чем раскатывают ее «голые» сообщники.

Бывшая телеведущая и блогерша Настя Ивлеева проживает в элитном коттеджном поселке «Старый свет» на Новорижском шоссе в «скромном» двухэтажном доме площадью 364 «квадрата» на четырех гектарах земли с гаражом на пять. Если несколько лет назад участница «Орла и решки» ездила на Infiniti и BMW, любезно предоставленных ей российскими офисами этих компаний, то потом сама обзавелась «железными конями», да не простыми, а практически золотыми.

Судите сами: в автопарке Ивлеевой значатся не только суперкроссовер Lamborghini Urus, на котором на днях шоу-дива была замечена при заказе в одном из ресторанов быстрого питания, но и другие болиды за много-много миллионов рублей. В частности, Lamborghini Aventador LP740−4 S с 740-сильным V12 под капотом, «выстреливающим» до первой сотки всего за 2,9 секунды. Пиковая скорость гиперкара − 350 км/ч. Видимо, поэтому Настя неоднократно попадалась на нем ГИБДД, набрала более 200 штрафов за превышение скорости, а дважды «Ламбу» даже эвакуировали на спецстоянку.

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Помимо прочего, у «Настюшки-опасность», как она сама себя называет, имеются Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz Gelandewagen. Если, конечно, создательница «голой вечеринки» их еще не продала, дабы погасить долги перед государством.

Оправдаться перед обществом и участниками СВО решил VIP-гость нашумевшей тусовки Филипп Киркоров, который быстро погасил долги перед налоговой, извинился за вакханалию в соцсетях и даже отправился с песнями к нашим солдатам в ДНР.

Правда, не на одном из своих автомобилей, а на более приземленном транспорте. Между тем, гараж Филиппа Бедросовича козыряет весьма солидными экземплярчиками. Например, Rolls-Royce Dawn, Mercedes-Maybach и Bentley Continental Flying Spur. А что: у поп-короля, чуть не лишившегося из-за «голого» скандала короны, должны быть соответствующие «кареты», не так ли?

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А вот Лолиту Милявскую страна пока так и не простила за ее нескромное поведение и откровенную одежду (точнее, ее отсутствие), в результате чего юбилейный тур певицы был отменен практически во всех городах России. Судя по постам в социальных сетях, артистка не расстроилась, хотя и слезно попросила всех своих поклонников поддержать ее флешмобом о снятии запрета на выступления.

Как бы то ни было, Лоле есть, на что жить: одни только автомобили способны скрасить неловкий уход со сцены. Один из самых свежих авто «звезды» − Porsche Cayenne, а среди уникальных – Maserati Spyder и Mercedes-Benz SLR McLaren.

Про Ксению Собчак можно было бы и не рассказывать – эта личность регулярно инициирует и встревает в различные скандалы, как столь же регулярно выходит чистой из воды. Иммунитет, не иначе! Поэтому и после «ивлеевской» чудо-party Собчак ничего не потеряла и даже приобрела – очередной черный «пиар».

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Что до автомобилей, то в разное время за ней числились разносортные Mercedes-Benz, Bentley и Porsche. А модели Audi были предоставлены знаменитости по бартеру, в том числе и за границей – российское представительство «колец» нашло не самое лучшее медийное лицо для продвижения в России. Быть может, поэтому и не пошло?

А вот для Vacio – молодого поп-певца, которого почему-то называют рэпером, ближайшим транспортом в жизни станут военные автомобили, ибо человеку с носком на половом органе пришла повестка в армию. Причем сразу же после того, как хедлайнер «голой вечеринки» вышел из изолятора временного содержания, куда его упекли за хулиганство и пропаганду ЛГБТ.