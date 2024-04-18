По гендерному признаку: какие авто предпочитают мужчины и женщины

Мнение о том, что существуют мужские модели автомобилей, а есть машины, которые могут считаться сугубо женскими, оказалось мифом. Стереотипы развенчала аналитика страховщиков, выявившая одинаковые вкусы водителей, независимо от их гендерной принадлежности.

Компания «Росгосстрах», изучив действующие договоры ОСАГО и КАСКО на автомобили 2021-2024 года выпуска, выявило самые страхуемые и самые распространенные модели машин в нашей стране. Российские автовладельцы, мужчины и женщины, одинаково любят Haval Jolion — китайский кроссовер стал самым популярным у обоих полов. При этом мужчин за рулем этой модели все-таки в 1,8 раза больше, чем дам.

Второе место в рейтинге у водителей-мужчин занял Haval F7, третье — Geely Coolray, а у женщин — Omoda C5, третьим — все тот же Geely Coolray. Очевидно, что на российском рынке нынче доминирует кроссоверы китайских брендов, что и отражает аналитика страховщиков. И ТОП-5 страхуемых автомобилей в целом соответствует сегодняшнему рейтингу популярных «поднебесных» марок.

— По итогам первого квартала 2024 года в число чаще всего покупаемых брендов из КНР вошли Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed, а среди моделей — Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro, — пояснили в пресс-службе банка «Открытие».