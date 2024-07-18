50

Минпромторг готов ввести новые льготы на автокредиты

Но не для всех и только если появятся дополнительные источники финансирования

Яна Лантратова, депутат Госдумы и представитель партии «Справедливая Россия — За правду», обратилась в Минпромторг с предложением ввести льготы для некоторых категорий граждан, приобретающих новые автомобили отечественного производства. В ведомстве с ним ознакомились и дали ответ — о том, что согласны рассмотреть такую возможность, но лишь при определенных условиях.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Минпромторг готов ввести новые льготы на автокредиты

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести новую программу льготного автокредитования — с прогрессивной шкалой. Ее инициатива подразумевает предоставление скидки в размере 20% на кредит при покупке отечественного автомобиля стоимостью до 1,5 млн. рублей молодым семьям (супруги в возрасте до 35 лет, не имеющие детей), которые приобретают машину впервые.

Тем, у кого есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, она предложила дать 30% на «нашемарку» ценой до 2 млн., у кого минимум трое — 50% на авто стоимостью до 3 млн. По мнению г-жи Лантратовой, такие меры позволят укрепить институт семьи, увеличить рождаемость и поддержать многодетных родителей. А это очень важно, поскольку в нашей стране наблюдается резкая убыль населения — почти 600 тыс. человек ежегодно.

Как сообщают «Известия», имеющие в распоряжении документ Минпромторга, ведомство готово предоставить такие льготы, но только если определится дополнительный источник финансирования. Средства, выделенные из бюджета на автокредитование в 2024 году (17,3 млрд. рублей), уже исчерпаны. И на сегодняшний день скидки предоставляют только по двум программам: «электромобильной» и той, что адресована семьям с детьми в Дальневосточном федеральном округе.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует