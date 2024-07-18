Минпромторг готов ввести новые льготы на автокредиты

Яна Лантратова, депутат Госдумы и представитель партии «Справедливая Россия — За правду», обратилась в Минпромторг с предложением ввести льготы для некоторых категорий граждан, приобретающих новые автомобили отечественного производства. В ведомстве с ним ознакомились и дали ответ — о том, что согласны рассмотреть такую возможность, но лишь при определенных условиях.

Но не для всех и только если появятся дополнительные источники финансирования

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести новую программу льготного автокредитования — с прогрессивной шкалой. Ее инициатива подразумевает предоставление скидки в размере 20% на кредит при покупке отечественного автомобиля стоимостью до 1,5 млн. рублей молодым семьям (супруги в возрасте до 35 лет, не имеющие детей), которые приобретают машину впервые.

Тем, у кого есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок, она предложила дать 30% на «нашемарку» ценой до 2 млн., у кого минимум трое — 50% на авто стоимостью до 3 млн. По мнению г-жи Лантратовой, такие меры позволят укрепить институт семьи, увеличить рождаемость и поддержать многодетных родителей. А это очень важно, поскольку в нашей стране наблюдается резкая убыль населения — почти 600 тыс. человек ежегодно.

Как сообщают «Известия», имеющие в распоряжении документ Минпромторга, ведомство готово предоставить такие льготы, но только если определится дополнительный источник финансирования. Средства, выделенные из бюджета на автокредитование в 2024 году (17,3 млрд. рублей), уже исчерпаны. И на сегодняшний день скидки предоставляют только по двум программам: «электромобильной» и той, что адресована семьям с детьми в Дальневосточном федеральном округе.