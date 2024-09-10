Акционеры Aurus отменили тендер на покупку бронированного Mercedes S680 Guard

Разработчики российских премиальных автомобилей Aurus из института НАМИ приняли решение не проводить тендер на Mercedes-Benz S680 Guard за 59 миллионов рублей. Мероприятие отменили через 17,5 часа после подачи соответствующих документов.

По официальной версии, в НАМИ отказались от роскошного лимузина из-за «технической ошибки»

По неофициальным данным, тендер не состоялся, поскольку информация об этом получила широкую огласку. О проведении тендера на Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic изначально объявили на сайте госзакупок 2 сентября, но на следующий день его уже отменили, сообщает Телеграм-канал Mash. Официальная же версия гласит, что все дело в технической ошибке.

В НАМИ планировали приобрести «Мерседес» с рулевым колесом, обтянутым кожей Наппа, и автоматической системой пожаротушения. В требуемую комплектацию в том числе входили сидения с функциями вентиляции и массажа, опции сканирования отпечатков пальцев и обогрева зоны шеи и плеч. Согласно условиям тендера, пробег автомобиля не должен был превышать 50 000 км, требовался экземпляр 2023 года выпуска. Замена на аналог считалась недопустимой из-за исполнения госконтракта.

Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic является представительским лимузином, который способен выдержать взрывы бомб, в частности, противотанкового боеприпаса.

Напомним, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» стал акционером и разработчиком Aurus в 2013 году.