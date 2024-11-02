Отечественный бренд Xcite начал отгружать дилерам кроссоверы X-Cross 8, АВТОВАЗ усовершенствовал LADA Vesta Sportline и рассказал о работе над собственным автопилотом, Chery презентовала обновленный Tiggo 4, китайский Oting анонсировал скорый российский запуск Nissan Qashqai, а в Госдуме одобрили два законопроекта, связанных с ремонтом авто по ОСАГО и платной парковкой. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

«Автозавод Санкт-Петербург», который прежде выпускал автомобили Nissan, а теперь — машины под собственным брендом Xcite, презентовал, хотя и условно, свою вторую ласточку — кроссовер X-Cross 8. Модель оснащена турбомотором на 150 сил, семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Представители компании сообщили, что отгружать машины дилерам уже начали, но цены и комплектации при этом не раскрыли.

Тем временем АВТОВАЗ объявил о запуске усовершенствованной LADA Vesta Sportline. «Заряженный» флагман вернул себе систему курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев сидений, камеру заднего вида с динамической разметкой и ряд других небесполезных опций. А лет через шесть у него, возможно, появится и автопилот: как выяснилось, работа над ним уже ведется.

Важная премьера состоялась и у компании Chery — эти китайцы презентовали российской публике обновленный Tiggo 4. Кроссовер сильно изменился внешне, получил ряд новых опций, лишился приставки Pro в названии и базовой модификации. А еще — подешевел. Если раньше двухпедальные машины с мотором на 147 сил предлагали по цене от 2,5 млн рублей, то теперь — от 2 330 000 (без учета скидок).

Ну и последняя автомобильная новость на сегодня: китайский бренд Oting вот-вот привезет в Россию... Nissan Qashqai! Правда, подробностей о нем пока немного. Известно лишь, что нам предложат кроссовер второго поколения — с двухлитровым мотором на 140 сил и вариатором. И вот что интересно: если весной 2022-го «Кашкай» стоил в базе 2,3 млн рублей, то столько за него попросят теперь?

Еще есть две социальные новости. Плохая заключается в том, что комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. А с хорошей ворвался в инфополе другой думский комитет — по госстроительству и законодательству: там в целом положительно оценили инициативу ввести 50-процентную скидку на штраф за неоплату парковки...

А подробнее об этих и других автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.