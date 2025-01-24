Компания из Калужской области открыла производство моторных масел в Китае

Блендинговая компания United Petrochemicals (UPEC) запустила проект по выпуску высокотехнологичных масел в Китайской Народной Республике. Производство за пределами Российской Федерации открыто в дополнение к существующей технологической площадке компании в Обнинске Калужской области. Расширение географии продиктовано высоким спросом в КНР на данный вид продукции и увеличением спроса на российскую экспертизу. Производственный проект в провинции Шаньдун станет частью масштабной программы расширения географии и сотрудничества с зарубежными партнерами.

Виталий Горский, директор по развитию UPEC:

«Китайский рынок автомобилей с ДВС, вопреки частому заблуждению, далек от стагнации и продолжает активное развитие, несмотря на рост популярности и тренд на электромобили.

По различным оценкам экспертов, экспорт автомобилей, собранных в КНР, составит более 5 млн единиц в 2025 году, что существенно больше, чем годом ранее. В то же время, мы наблюдаем повышенный интерес азиатских партнёров к высокотехнологичным автомаслам и видим, что производителям масел, локализованным в Китае, доступны лучшие компоненты от мировых лидеров компонентов.

Наша команда успешно завершила масштабный технологический аудит более десяти контрактных блендеров Поднебесной. По его итогам удалось выбрать технопарк, который максимально соответствует множеству критериев, главные из которых — технологичность и безопасность.

Кроме того, до конца 2025 года мы планируем запустить аналогичный проект в одной из стран Ближнего Востока, где сегодня также зафиксирован повышенный спрос на продукцию для автомобильного сегмента".