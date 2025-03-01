Нулевая гравитация GAC, интерьерные изыски LADA Iskra, очередное фиаско ОСАГО: итоги недели

АВТОВАЗ показал салон серийной LADA Iskra, дилеры раскрыли новые опции Granta. JAC поделился подробностями о локализации пикапа T9, а «Соллерс», который будет его собирать, открыл продажи своего ST8. Тем временем GAC анонсировал кроссовер GS4, Росстандарт — новые дорожные знаки. А страховщики признались, что эксперимент с проверкой ОСАГО по камерам пришлось отложить... Главные события уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Итак, LADA Iskra. АВТОВАЗ опубликовал несколько фотографий интерьера серийной модели — он выглядит почти так же, как внутреннее убранство предсерийной версии, которую показали широкой публике минувшим летом. Тем временем дилеры сообщили, что получили от волжан описания измененных комплектаций LADA Granta — «бюджетник» совсем скоро обзаведется рядом новых опций.

И еще одна новость с производственных полей: JAC определился с площадкой для локализации пикапа T9. Как и ожидалось, партнером стал Sollers — китайский грузовичок «пропишется» в Ульяновске этим летом. Кстати говоря, на этой неделе с известием выступил и сам «Соллерс»: в России официально стартовали продажи ST8, то есть чуть видоизмененного JAC T8.

А в продолжение темы пикапов — новость о том, что российский ценник получил китайский Oting Palasso. Его главная особенность — жесткий верх, который идет уже с завода. Хотя не менее — а может, и более — любопытным является тот факт, что эта модель построена на базе Nissan Navara, а под ее капотом стоит двухлитровый движок от Mitsubishi.

Пикапы не интересуют? Понимаем. Держите новость о кроссоверах: китайская марка GAC анонсировала для России новую модель GS4. Она поборется за внимание в сегменте SUV-D, автомобили комплектуются полуторалитровым турбомотором на 170 сил и семиступенчатым «роботом». Дата «живой» премьеры — 17 марта.

С машинками на этом все, так что перейдем к социалке. Если помните, 1 марта в России должен был начаться эксперимент по проверке полисов ОСАГО посредством дорожных камер. Так вот — он не начнется. И еще кое-что: Росстандарт опубликовал масштабный пакет поправок в ГОСТ, устанавливающий вид и правила применения дорожных знаков. Совсем скоро на улицах страны появятся новые или видоизмененные таблички...

А подробнее о самых главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.