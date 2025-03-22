Весенний парад автопремьер, похоронная процессия платных парковок, очередные попытки снизить транспортный налог: итоги недели

Уходящая неделя выдалась очень богатой на российские автопремьеры: GAC, Geely, Haval, Foton. Кроме того, активно обсуждались новости об «официальном» выходе на наш рынок премиальных брендов Zeekr и Lixiang, новой отечественной марке Jeland, расширении зоны платной парковки в Подмосковье и введении скидки на транспортный налог. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

В понедельник российский офис GAC провел большую презентацию для журналистов, в ходе которой представил публике аж три новинки. В их числе — паркетник GS4, флагманская версия GX Traveller кроссовера GS8, а также седан комфорт-класса Empow. Первые две уже поступили в продажу. Что же до четырехдверки, то ее рыночный дебют состоится 24 марта.

В тот же день компания Geely дала официальный старт продажам электрического кроссовера EX5, а Haval провела онлайн-премьеру кроссовера H7. Модель, которая пополнит сегмент SUV-D, получила три комплектации — за базовую попросят 3,5 млн рублей. Но когда — непонятно. В дилерские шоу-румы новинка еще не поступила.

Во вторник презентацию устроила компания «МБ-Рус», которая является дистрибьютором пикапов Foton. Представителям СМИ показали грузовички Tunland серии V — в модификациях V7 и V9. Они отличаются внешним видом, конструкцией задней подвески, типом усилителя руля, оснащением. А, ну и стоимостью, конечно: «младшую» оценили в 5 250 000 рублей.

Помимо прочего, на этой неделе активно обсуждались новости о скором российском запуске брендов Zeekr и Lixiang, которые пока представлены исключительно на «сером» рынке. «Засветилась» в инфополе и новая отечественная марка Jeland — такое название придумали для китайских Jaecoo, прописавшихся на автозаводе в Санкт-Петербурге.

Были и «социальные» новости — например, о том, что платную парковку организовали еще в восьми подмосковных городах. Судя по всему, пилотный проект, в котором участвовали Красногорск, Реутов, Видное и Королев, признали успешным.

Ну и «известие-флешбэк» из Госдумы: снова поступило предложение ввести скидку на транспортный налог для тех водителей, что строго соблюдают ПДД и не получают административных наказаний. Причем новый законопроект почти не отличается от того, что вносили на рассмотрение два года назад. Даже авторы инициативы те же...

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.