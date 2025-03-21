Система контроля качества топлива «Газпром нефти» получила высшую награду Правительства РФ

«Газпромнефть — Региональные продажи» вошли в число лауреатов премии Правительства РФ за развитие эффективной системы контроля качества моторного топлива. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Награда присуждается по результатам аудита деятельности и процессов в компаниях

Эксперты премии высоко оценили систему постоянного мониторинга качественных и количественных характеристик топлива при доставке от НПЗ до потребителя, говорится в пресс-релизе. Распоряжение о присуждении премии Правительства Российской Федерации в области качества 2024 года подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Премия Правительства РФ в области качества проводится ежегодно среди российских компаний и организаций, служит отраслевым ориентиром и стандартом по развитию устойчивой модели бизнеса. Эксперты премии анализируют систему менеджмента качества, условия труда, программы поддержки персонала и подход к развитию сервиса.

«Премия Правительства Российской Федерации в области качества отмечает выдающиеся достижения организаций в улучшении производственных процессов, оптимизации труда и внедрении самых высоких стандартов. Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне. Для всех предприятий страны — источник лучших практик, стимул для совершенствования своей деятельности», — отметил Антон Алиханов, министр промышленности и торговли РФ.