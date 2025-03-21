Система контроля качества топлива «Газпром нефти» получила высшую награду Правительства РФ

Эксперты премии высоко оценили систему постоянного мониторинга качественных и количественных характеристик топлива при доставке от НПЗ до потребителя, говорится в пресс-релизе. Распоряжение о присуждении премии Правительства Российской Федерации в области качества 2024 года подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Премия Правительства РФ в области качества проводится ежегодно среди российских компаний и организаций, служит отраслевым ориентиром и стандартом по развитию устойчивой модели бизнеса. Эксперты премии анализируют систему менеджмента качества, условия труда, программы поддержки персонала и подход к развитию сервиса.
«Премия Правительства Российской Федерации в области качества отмечает выдающиеся достижения организаций в улучшении производственных процессов, оптимизации труда и внедрении самых высоких стандартов. Для лауреатов это предмет гордости, признание заслуг на самом высоком уровне. Для всех предприятий страны — источник лучших практик, стимул для совершенствования своей деятельности», — отметил Антон Алиханов, министр промышленности и торговли РФ.
«Надежность поставок моторного топлива клиентам — важнейший приоритет компании. Мы выстроили комплексную эффективную систему топливообеспечения российских регионов. При этом ключевую роль в ежедневной работе предприятия играет высококвалифицированная команда: специалисты по работе с клиентами и топливной логистике. Именно они быстро реагируют на пожелания потребителей и развивают клиентский сервис», — рассказал Валерий Ледовских, генеральный директор топливной компании.