Sollers расширяет модельный ряд, электросамокаты ограничивают в скорости, а депутаты выбивают скидки на штрафы: итоги недели

Дилеры LADA начали принимать предзаказы на Iskra, «Соллерс» и Oting пообещали россиянам кучу новинок, Haval открыл продажи кроссовера H7, Kia вернула наш авторынок в свой план на ближайшие годы, а таинственный автобренд из «сердца Европы» наконец-то сбросил маску. Эти и другие самые главные автособытиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на самую, не побоимся этого слова, долгожданную автоновинку 2025 года — модель LADA Iskra. В одних автосалонах берут 20 тысяч рублей предоплаты, в других — только контактные данные потенциальных покупателей. Выбрать цвет, комплектацию и модификацию пока нельзя. Когда начнутся полноценные продажи, тоже непонятно.

Готовит для нас новиночки и Sollers. На этой неделе глава компании Николай Соболев сообщил, что до конца 2025 года в продажу поступят посвежевший Atlant, совершенно новый и пока безымянный рамный внедорожник, а также малотоннажный фургон SF1. Три премьеры анонсировал и китайский Oting. Этот бренд в октябре-декабре выведет на наш рынок пикапы Rich 7 и Z9, а в следующем году — внедорожник, построенный на базе Nissan Patrol.

Еще автомобильное сообщество активно обсуждало в эти дни марку Kia, которая, по данным корейского агентства Yonhap, вернула российский рынок в свои планы по продажам. Назвали даже конкретные цифры: мол, до конца этого года бренд намерен реализовать в нашей стране аж 50 тысяч новых автомобилей. Концерн Hyundai эту новость уже прокомментировал.

А пока одни интриги закручиваются, другие, напротив, сходят на нет. Две недели назад журналисты отыскали на просторах Рунета странный сайт, анонсирующий некий автобренд из «сердца Европы». Там была всего одна страничка — с силуэтом таинственного кроссовера, таймером и датой — 14 апреля. Итог оказался неожиданным.

Есть и парочка «социальных» новостей — причем хороших. Во-первых, российские сервисы кикшеринга снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах — до 20 км/ч. Во-вторых, на отзыв в правительство направили законопроект, который возвращает скидку в размере 50% на штрафы за нарушения ПДД. Таким бонусом инициаторы предлагают радовать тех, кто гасит задолженность в течение 20 дней...

А все подробности об этих и других автоновостях недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.