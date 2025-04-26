АВТОВАЗ не отказывается от Granta, Chery запускает новый бренд, камеры начнут штрафовать за езду без ОСАГО в 2026 году: итоги недели

АВТОВАЗ держится за LADA Granta, Kia и Hyundai регистрируют в России новые товарные знаки, Haval выводит на отечественный рынок купеобразный кроссовер F7x, калининградский «Автотор» готовится к запуску производства четырех моделей бывшего SsangYong, а страховщики предупреждают, что штрафовать за езду без полиса ОСАГО по камерам начнут уже с 1 января. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов обозначил дальнейшие перспективы бюджетного семейства LADA Granta, которое, как ни крути, будет конкурировать с родственной Iskra. По его словам, «Гранта» — ключевой продукт бренда, а потому речь об отправке этой модели в отставку не идет. Она будет выпускаться до тех пор, пока нужна рынку — то есть пока продажи не опустятся ниже 30 тысяч авто в год.

Еще на этой неделе промелькнула новость о том, что АВТОВАЗ запатентовал новый торговый знак Darus — заявку подали по классу транспортных средств. Но куда любопытнее, что новые марки активно оформляют корейцы: в этом году Роспатент зарегистрировал уже шесть товарных знаков по инициативе Kia и четыре — по заявкам от Hyundai.

А в продолжение корейской темы — новость о бренде KGM, более известном как бывший SsangYong. О том, что эта марка локализуется на калининградском заводе «Автотор», стало известно, в общем-то, давно. Теперь же в компании уточнили, какие именно модели получат российскую «прописку». Спойлер: не все.

А что там у китайцев? Haval наладил на своем заводе в Тульской области производство купеобразного кроссовера F7x второго поколения, JAC анонсировал российскую премьеру рамного внедорожника JS9, Foton дал старт продажам пикапов Tunland V7 и V9 в нашей стране. А Chery представила очередной суббренд — премиальную марку Lepas.

А теперь — к социалке. Первая новость хорошая: госкомпания «Автодор» отменила сезонные ограничения скорости на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Вторая, в общем-то, тоже со знаком плюс: на этой неделе Россия и Белоруссия запустили систему совместного автострахования, которая позволяет оформлять единый полис ОСАГО с покрытием на территории обеих стран.

А вот третья не столь однозначна. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что инициатива по проверке полисов ОСАГО посредством дорожных камер получила поддержку на правительственном уровне, и уже с 1 января 2026 года штрафы за езду без «автогражданки» начнут штамповать автоматически...

А подробнее о главных автоновостях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.