Дептранс предупредил московских водителей о мокром снеге

Синоптики прогнозируют, что 13 октября будет ливень, а местами возможен даже мокрый снег. Сложности могут начаться уже вечером, когда в центральной части города, на Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в сторону области, возникнут заторы.

Официальный телеграм-канал Департамента транспорта Москвы советует горожанам отложить поездки на личных автомобилях и рассмотреть возможность использования общественного транспорта, чтобы избежать возможных пробок и повысить собственную безопасность.

Для тех, кто все же решит сесть за руль, ведомство подготовило отдельные рекомендации. Водителям стоит быть предельно внимательными: избегать резких маневров, неукоснительно соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и тщательно контролировать скоростной режим. Такие меры предосторожности помогут минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций на скользкой дороге.