Китайская Volga ГАЗа, отзывные кампании АВТОВАЗа, недорогая «электричка» АВТОТОРа: итоги недели

Инсайдеры «спалили» первую модель возрожденной «Волги», АВТОВАЗ отозвал хетчбэки LADA XRAY и приостановил продажи Largus, Omoda обозначила сроки российского дебюта новейшего кроссовера C4, а оператор подмосковного участка платной трассы М-11 «Нева» снизил цены. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

И начнем с самой «горячей» темы последних дней — с первой модели «Волги», которой станет Geely Atlas последнего поколения. Это мы узнали благодаря инсайдерскому видеоролику — машину показали работники транспортной компании. Интересно, что если в прошлом году, когда нижегородцы планировали «запартнерится» с «Чанганом», они внесли ряд изменений в экстерьер автомобилей — в частности, переработали бамперы и радиаторную решетку — то в этот раз все свелось к новым шильдикам...

А пока в Нижнем Новгороде готовятся к большому запуску, в Тольятти решают технические проблемы. На этой неделе АВТОВАЗ объявил отзывную кампанию для LADA XRAY — на восемь тысяч хечтбэков должны бесплатно доустановить систему ЭРА-ГЛОНАСС. А еще волжский автогигант приостановил продажи LADA Largus: выяснилось, что партия автомобилей сошла с конвейера с дефектом рулевого управления.

Тем временем калининградский «Автотор» готовится к расширению модельного ряда собственного бренда «АмберАвто». В обозримом будущем на отечественный рынок выйдет компактный хетчбэк A3, в основу которого ляжет «батарейный» JMEV EV3 из Китая. Ну и раз уж затронули тему «электричек», на этой неделе российский Evolute представил новую версию паркетника i‑Sky. Главные отличия исполнения City Edition — облегченная тяговая батарея и урезанный список оборудование.

Что же касается другого амбициозного проекта — производства премиальных автомобилей Hongqi под отечественной маркой Senat на бывшем заводе «Тойоты» в Петербурге — то он заглох. Инсайдеры сообщают, что паузу взяла китайская сторона. И как долго она продлится, непонятно.

Есть пара новостей и от наших «восточных» партнеров. Так, Changan открыл продажи кроссовера Uni-S в новой топовой версии. А в представительстве Omoda подтвердили, что во второй половине 2026-го до нас докатится новейший C4 — по сути, модернизированная версия паркетника C3. «Четверку» презентовали в Китае вот буквально на днях.

А напоследок — платные дороги. Со следующей недели, с 27 октября, изменится скоростной режим на трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон». На зимний режим — только уже в смысле тарифов — перешел и подмосковный участок платной Ленинградки. Так называемую «дачную» наценку убрали, и прайсы опустились на 12%.

Кстати, о стоимости проезда. Комитет Госдумы по транспорту не поддержал идею ввести на «платках» льготы для некоторых категорий граждан — в частности, для многодетных родителей. А объяснили отказ тем, что системы контроля якобы не умеют делить водителей на категории. И это действительно так, но есть нюанс...

А подробнее о главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.