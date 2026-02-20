Эксперты объяснили, зачем АВТОВАЗ оформил права на фразу «Можно, а зачем?»

Решение ведущего автоконцерна России запатентовать исключительное право на мемное «Можно, а зачем?» стало широко известно накануне и вызвало большой ажиотаж в отечественном автомире. Портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов, какие заметные последствия, включая юридические, будет иметь решение «застолбить» авторство за фразой, которую обронил в прошлом году директор по продуктам АВТОВАЗа Олег Груненков, отвечая на вопрос, может ли производитель выпустить аналог BMW 5-й серии.

В том, что концерн подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», точно не стоит сомневаться: эти сведения появились на днях в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно заявке, регистрация испрашивается по широкому перечню классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в частности по 511-му классу, который охватывает автомобили и запасные части к ним, печатные издания, одежду, игрушки, рекламные материалы, безалкогольные напитки и пиво, электронные публикации, теле- и радиовещание, а также ряд других товаров и услуг.

Юрист Дмитрий Казаковский, специализирующийся на защите интеллектуальной собственности, не удивлен тем фактом, что АВТОВАЗ решил зарегистрировать исключительное право на фразу, ставшую мемом. Однако, по его мнению, маловероятно, что этот шаг означает намерение выпускать продукцию по выбранным классам. Скорее всего, суть сводится к возможности лишить третьих лиц юридической возможности использовать данный бренд без какого-либо контроля со стороны АВТОВАЗа.

— Раз уж сотрудник этой корпорации — коммерческой организации — сказанул фразу, моментально ставшую «мемчиком», логично предположить, что АВТОВАЗ хотел бы, скорее всего, тем или иным образом контролировать выпуск или влиять на выпуск продукции конкретных классов с этим названием. То есть либо вообще запретить всем остальным это делать, либо как-то разрешать, дополнительно выдавая права на использование этих названий, — комментирует ситуацию эксперт.

Он допускает, что компания будет выпускать некий мерч или открытки с соответствующей фразой, то есть некую печатную продукцию. Но главное, по мнению Казаковского, тут в том, что речь в этой истории не столько про защиту интеллектуальной собственности, сколько про маркетинг — дать «мему» вторую жизнь, чтобы об этом написали СМИ, привлечь дополнительное внимание и к АВТОВАЗу, и к теме, постаравшись обернуть это на пользу своей репутации.

Однако такой «пиар» вряд ли может принести дополнительные «очки» концерну, категоричен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он оценивает решение АВТОВАЗа как «верх цинизма»: фраза «Можно, а зачем?» уже вошла в оборот как нечто абсолютно негативное, аналог известной фразы «денег нет, но вы держитесь». По его мнению, люди, которые регистрируют это изречение в качестве бренда, «не понимают сути коммуникации, не понимают, какой ущерб они наносят и компании, и даже стране».

— Ведь это одна из крупнейших организаций, ответственная за суперважную для страны сферу, почти сакральную — производство автомобилей. Мы травмированы советским дефицитом, и поэтому к машинам относимся не просто как к механизмам, а как к чему-то большему, — не сдерживает эмоций собеседник портала «АвтоВзгляд». — Но это... Боюсь, что это будет воспринято россиянами очень грустно. И любая корпорация, которая допустила такой провал, для начала должна была бы полностью уволить команду, отвечающую за коммуникации.

Логика в стиле ставшего мемом изречения, по моему мнению, хорошо ассоциируется с высказыванием из знаменитого мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве», где главный герой отметился фразой «И так сойдет». Но вымышленный персонаж в сказочном царстве перевоспитался, а АВТОВАЗ свое «и так сойдет» возводит в какой-то абсолют...

Но что означает решение концерна исключительно с юридической точки зрения? Действительно, при успешной регистрации данной заявки в качестве товарного знака никто не сможет выпускать автомобили, игрушки или пиво, используя фразу «Можно, а зачем?» без разрешения АВТОВАЗа, указывает юрист Казаковский. Другой вопрос: можно ли будет ее применить, например, в названии статьи или книги?

— В названии книги — точно нет, — уверен специалист. — Ведь речь идет про товарный знак — средство индивидуализации товаров и услуг. Книга — товар, и если кто-то индивидуализируется за счет чужого товарного знака, то, естественно, могут быть юридические последствия. Сумма возможного штрафа, согласно статье 1515 Гражданского кодекса РФ, составляет от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

Однако случай с использованием фразы, зарегистрированной как товарный знак, в заголовке или подзаголовке статьи чуть сложнее. Дело в том, что журналистский материал все-таки не является средством индивидуализации конкретного издания. Впрочем, редакции стоит все же быть поаккуратнее с такой фразой, в том числе в названиях статей.

— Главный риск — явное ассоциирование фразы с неким продуктом. К примеру, фразу «Слить бензин: можно, но зачем?» в заголовке нельзя будет считать нарушением чьих-то прав, поскольку отдельно взятый материал не выполняет функцию индивидуализации журнала. Но применение зарегистрированной в качестве товарного знака фразы в названии целого издания без разрешения правообладателя повлечет за собой риск юридических последствий, — объясняет эксперт.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за уточнениями по поводу юридических аспектов регистрации нового товарного знака непосредственно в АВТОВАЗ, однако представители компании отвечать на запрос по существу категорически отказались. При этом в концерне заявили, что соответствующая фраза, ставшая негативным мемом, была в свое время грубо вырвана из контекста, а ее подлинный смысл заключался лишь в том, что добиваться новых успехов следует постепенно. Мол, сделать «бэху» можем, но зачем...