Новый летающий автомобиль впервые поднялся в воздух без водителя на борту

Первый демонстрационный полет летающего автомобиля SD-05 состоялся в столице Японии. Аппарат с дистанционным управлением преодолел около 150 м, воспарив над Токийским заливом.

Как сообщает Kyodo News, новинку запустил в воздух местный стартап SkyDrive. Его детище продержалось над землей примерно 3,5 минуты. Подобные летающие автомобили должны помочь справиться с дорожными заторами и оттянуть на себя часть пассажиров из переполненного общественного транспорта.

Создатели SD-05, способного вместить трех человек, оснастили его дюжиной несущих винтов и батарейным питанием. В итоге модель способна покрывать расстояния от 15 до 40 км. За счет небольшого веса и компактных габаритов аэромобиль умеет приземляться в гораздо большем количестве локаций, чем обычные вертолеты, которым требуется больше свободного места.

Ожидается, что новинка найдет коммерческое применение через пару лет. После 2030 года цены перевозок на летающих автомобилях в Японии могут стать вдвое ниже стоимости поездки на обычном наземном такси.