Страховщиков заставят платить по ОСАГО вдвое больше

Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе депутатских слушаний по реформе ОСАГО предложил уравнять размеры компенсаций водителям как в случае ремонта машины, так и выплаты возмещения деньгами.

Сейчас сумму компенсации за пострадавший в аварии автомобиль страховщики рассчитывают с применением «коэффициента износа детали», с помощью которого размер выплаты может снижаться вдвое. А при организации ремонта машины в рамках ОСАГО этот коэфициент не применяется.

Депутаты предлагают уйти от такого неравенства, поскольку в магазинах невозможно, например, купить взамен разбитой детали такую же, то есть изношенную ровно вдвое. Присутствовавший на слушаниях в Госдуме зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что Центробанк готов «серьезно обсудить эти предложения в рамках подготовки законопроекта».

Кроме того, выяснилось, что представители практически всех заинтересованных ветвей власти считают необходимым отказаться от так называемого «территориального» коэффициента, который в ряде регионов вдвое увеличивает цену полиса ОСАГО.

Представители страхового лобби в лице делегации от Российского союза автостраховщиков, естественно, высказывались категорически против подобных планов, и наоборот всячески агитировали собравшихся за повышение тарифов ОСАГО и связанное с этим увеличение стоимости полисов.