Власти отказались от требования снимать техосмотр на видео

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что ко второму чтению законопроекта о техосмотре из него убрали обязательную видеофиксацию процедуры.

По его словам, сообщает Интерфакс, правительство решило ограничиться двумя фотографиями машины, прибывшей на ТО: в начале процедуры и в конце ее. Ожидается, что второе чтение по законопроекту о техосмотре состоится 16 апреля. В первом чтении он был принят в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что документ нацелен на искоренение практики «покупки» техосмотра без предъявления машины водителем на пункт ТО. Никакие доводы о бессмысленности этой процедуры с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения не подействовали на правительство страны, инициировавшее реформу системы обязательного техосмотра в России.