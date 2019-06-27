Страховщики считают обязательный техосмотр автомобилей бессмысленным

– Статистической связи между техническим состоянием машин и убыточностью не существует. Обязательный техосмотр бессмыслен с точки зрения снижения страхового риска, то есть вероятности возникновения ДТП. Недостатки технического состояния авто сопутствуют всего лишь примерно 2—3-ем процентам аварий. Для сравнения: доля автотранспортных происшествий из-за плохого состояния дорог превышает 20%, — сообщил на пресс-конференции заместитель гендиректора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Власов.

Напомним, что по данным полицейской статистики, среди технических неисправностей, сопутствующих авариям, максимальную долю, более 25%, составляет установка на одну ось машины покрышек различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, а также установка ошипованных и не ошипованных шин одновременно.

В 18,5% случаев отмечается наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными транспортными средствами, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах (прицепные устройства, газобаллонное оборудование и т. п). Неисправность внешних световых приборов зафиксирована 13,2% случаев. Износ рисунка протектора называется причиной в 10,2% аварий, официально признанных произошедшими «по причине технических неисправностей».