В Госдуме опять заговорили об отмене транспортного налога

– У нас транспортный налог должен быть отменен порядка семи лет назад в связи с тем, что мы перешли на взыванием акцизов на бензин.… Я считаю, есть смысл вообще отменить его как элемент налога. А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин. То есть принцип такой: машина ездит, если используются дороги, с точки зрения их эксплуатации это все через бензин закрывается, — цитирует агентство Москва слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.

Так депутат прокомментировал предложение Счетной палаты РФ изменить Налоговый кодекс РФ в части, определяющей применение повышающих коэффициентов к автомобилям в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от стоимости транспортных средств. Напомним, что сейчас при сборе транспортного налога применяется повышающий коэффициент для роскошных автомобилей стоимостью свыше трех млн. рублей.