Центробанк придумал как заставить страховщиков резко увеличить выплаты по ОСАГО

Центральный банк в одобряет идею расчета денежной выплаты в ОСАГО без учета износа автомобиля.

На данный момент сумма возмещения напрямую зависит от возраста пострадавшей машины. Благодаря существующему «коэффициенту износа», страховые компании имеют возможность платить владельцу вдвое меньше реальной стоимости восстановления авто.

Полная оплата восстановления машины в рамках ОСАГО предусмотрена лишь в случае натуральной компенсации — то есть при ремонте транспортного средства в СТО, сотрудничающей со страховой компанией.

В ходе форума «Финополис» в Сочи, руководитель департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния сообщил, что идея отмена «коэффициента износа» поддерживается регулятором. Однако, по его мнению, соответствующий законопроект, подготовленный депутатами Госдумы, пока принимать нельзя, поскольку в нем не просчитано ожидающееся в случае его принятия измение цен полисов ОСАГО.

Напомним, что по мнению ряда экспертов, отмена «коэффициента износа» при расчете объема компенсаций может увеличить совокупный объем выплат страховщиков автовладельцам не менее чем на треть.