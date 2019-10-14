Россиян предупредили о новом порядке исчисления транспортного налога

Россиянам начали приходить уведомления о начислении налога на транспорт в электронном виде, и их можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика. Правда, цифровыми документами обеспечили лишь часть населения. Остальным оповещения пришли по почте.

Кстати, в 2019 году для так называемого налога на роскошь на все автомобили стоимостью от 3 000 000 до 5 000 000 рублей и не старше трех лет установили единый повышающий коэффициент — 1,1 (портал «АвтоВзгляд» об этом послаблении уже писал).

А перевозчикам повезло меньше: организациям отменили компенсацию платежей в системе «Платон» за грузовики массой свыше 12 тонн, ранее вычитаемые из транспортного налога. Отныне этот налог владельцам большегрузов придется платить в полной мере.