В спорах со страховыми водители не спешат за помощью к финансовому уполномоченному

Гланые плюсы решения проблем со страховщиками через финуполномоченного в том, что его решение является для страховых обязательным к исполнению, а собственно обращение к финомбудсмену — совершенно бесплатно и не требует заполнения каких-то сложных документов. За все это время к нему «постучалось» 37 000 человек, удовлетворив жалобы половины из них (правда, в спорах по КАСКО цифры скромнее — удовлетворено всего 45 жалоб из почти тысячи поступивших). При этом суды ежегодно рассматривают около 300 000 исков к страховым: почувствуйте, что называется, разницу — Фемиде соотечественники доверяют больше. Возможно, многие моторизованные россияне даже не пытаются воспользоваться услугами финомбудсмена, потому как просто не знают о его существовании? Или процедура подачи жалобы все же слишком сложна?

Одним словом, портал «АвтоВзгляд» хочет разобраться в проблеме, и в связи с этим просит всех, кто хоть каким-то образом сталкивался со службой финансового уполномоченного, получил от него поддержку или наооборот — отказ, связаться с нами. Так же журналистам нашего сайта интересно знать, насколько упрощено/затруднено обращение с обмбудсменом, с какими проюлемами вы столкнулись, обращаясь к нему

О самых характерных ситуациях мы расскажем на нашем ресурсе.

Наша почта: info@avtovzglyad.ru.