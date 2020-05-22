Страховщики получат 50% скидки на штраф за навязывание допуслуг при ОСАГО

Депутаты ГД одобрили во втором чтении поправки в КоАП, позволяющие страховщикам оплачивать лишь 50% от суммы наложенного на них административного штрафа. Такая возможность появится в случае, когда деньги будут перечислены в казну в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Юридический механизм такой поблажки будет совпадать с тем, который применяется в отношении водителей, — при их наказании за несерьезные нарушения ПДД.

Напомним: второе чтение в Госдуме означает, что в дальнейшем в законопроект будут вноситься лишь технические и стилистические правки, после чего он поступит на третье чтение в ГД, а далее — на почти автоматическое одобрение Совета Федерации и Президента.

После этого страховщики смогут платить со скидкой штраф за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования. Наказание за это прописано в статье 15.34.1 КоАП — 100 000—300 000 рублей штрафа.

Сейчас компания-страховщик обязана оплатить такое взыскание в общем для КоАП порядке — не позднее 60 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления.