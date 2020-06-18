В Госдуме предложили снизить транспортный налог

Депутат Госдумы и член фракции ЛДПР Василий Власов направил министру транспорта России Евгению Дитриху письмо, в котором предложил сократить транспортный налог на четверть. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В послании говорится, что такую меру поддержки населения целесообразно ввести только в тех субъектах РФ, где был введен режим повышенной готовности. Новое предложение законотворец объяснил тем, что большинство автомобилистов провели дома больше месяца, оставив на это время свой личный транспорт на приколе.

Тем временем, россиян ждут изменения в законе «Об ОСАГО», и они вряд ли позитивно скажутся на благосостоянии владельцев авто. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», 24 августа в силу вступят поправки, согласно которым на стоимость полиса «автогражданки» будут влиять не только региональный коэффициент, стаж и мощность мотора. Страховщики получат право рассчитывать индивидуальные тариф, опираясь на аварийную историю водителя.