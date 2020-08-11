Центробанк разрешит страховщикам резко увеличить цену ОСАГО

Согласно обнародованному документу ЦБ, в среднем тарифный коридор расширится как вверх, так и вниз на 11,5%. Для легковушек, принадлежащих физлицам, с 24 августа 2020-го, когда вступят в силу изменения в закон об ОСАГО, года границы раздвинутся на 10%.

Нынешний диапазон цены базового полиса, составляет 2746—4942 рублей, а будет — 2476—5492 рублей. Владельцев такси ждет расширение «вилки» базовой цены ОСАГО на 30% в обе стороны.

Практика показывает, что страховые компании обычно используют подобные расширения тарифного коридора однозначно — просто повышая до нового установленного законом максимального уровня цену страховок.

В проекте указания ЦБ также предлагается увеличить коэффициент «возраст-стаж» для водителей возрастом 22—24 года со стажем управления 3—4 года — с 1,04 до 1,08, что приведет к подорожанию для них полиса на 4%. Для водителей старше 59 лет со стажем более 14 лет этот коэффициент снизится с уровня 0,93 до 0,9.