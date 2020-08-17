ОСАГО, купленное без техосмотра во время COVID, может перестать работать

фото:ЦБ
Банк России разослал страховым компаниям информационное письмо о том, как им после 31 октября возмещать ущерб по полисам ОСАГО, купленным без техосмотра. По данным портала «АвтоВзгляд», многих автовладельцев может ждать большой неприятный сюрприз.

Информационное письмо Центробанка за подписью его зампреда Владимира Чистюхина, полученное страховыми компаниями накануне, разъясняет им как быть с попавшими в аварию автовладельцами, кто купил полисы ОСАГО без прохождения техосмотра — в период карантинных мер, объявленных правительством.

Напомним, что из-за пандемии COVID власти разрешили не оформлять диагностические карты автовладельцам, которые приобретали страховку с апреля по конец сентября 2020-го. Но с условием, что по окончании этого срока граждане пройдут техосмотр и оповестят об этом свои страховые компании.

В письме Чистюхина сказано, что автомобилисты должны представить страховщику оформленную диагностическую карту не позднее 31 октября 2020-го. Каким именно образом они это должны обеспечить в документе ничего не сказано — лично придти в офис страховщика, или еще как?

Зато зампред ЦБ подтверждает, что если гражданин этого не сделает, а потом устроит ДТП (после октября текущего года), то компания сначала возместит нанесенный им ущерб пострадавшим. А потом взыщет эту сумму с не прошедшего ТО автовладельца — в регрессном порядке.

Таким образом, всем, кто честно купил страховку в период с апреля и до сего момента «без техосмотра», есть смысл заняться его прохождением — чтобы, фактически, не остаться без ОСАГО, имея при этом на руках совершенно легальный действующий полис.

ОСАГО, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба
17 августа 2020
3417