ОСАГО, купленное без техосмотра во время COVID, может перестать работать

Информационное письмо Центробанка за подписью его зампреда Владимира Чистюхина, полученное страховыми компаниями накануне, разъясняет им как быть с попавшими в аварию автовладельцами, кто купил полисы ОСАГО без прохождения техосмотра — в период карантинных мер, объявленных правительством.

Напомним, что из-за пандемии COVID власти разрешили не оформлять диагностические карты автовладельцам, которые приобретали страховку с апреля по конец сентября 2020-го. Но с условием, что по окончании этого срока граждане пройдут техосмотр и оповестят об этом свои страховые компании.

В письме Чистюхина сказано, что автомобилисты должны представить страховщику оформленную диагностическую карту не позднее 31 октября 2020-го. Каким именно образом они это должны обеспечить в документе ничего не сказано — лично придти в офис страховщика, или еще как?

Зато зампред ЦБ подтверждает, что если гражданин этого не сделает, а потом устроит ДТП (после октября текущего года), то компания сначала возместит нанесенный им ущерб пострадавшим. А потом взыщет эту сумму с не прошедшего ТО автовладельца — в регрессном порядке.

Таким образом, всем, кто честно купил страховку в период с апреля и до сего момента «без техосмотра», есть смысл заняться его прохождением — чтобы, фактически, не остаться без ОСАГО, имея при этом на руках совершенно легальный действующий полис.